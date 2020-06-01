Эксперты рассказали о проблемах работы благотворительных фондов в России

Москва, 1 июня. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и режим самоизоляции, волонтеры все равно собирали и передавали подарки для тяжело больных детей. Об этом в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказала директор благотворительного фонда помощи детям сиротам-инвалидам святой блаженной Матроны Московской Надежда Арзамасцева, затронув проблемы работы волонтеров в России.

«(Во время пандемии. — Прим. ФАН) мы не можем посещать учреждения. Мы собирали подарки, передали их, положив к дверям. У нас и мастерские закрылись, и воскресные школы», — рассказала Надежда Арзамасцева.

Во время видео-конференции она также рассказала о том, как в настоящее время работает благотворительный фонд. По словам Арзамасцевой, долгое время волонтерская организация не прибегала к сборам денег. Однако в последнее время потребность в этом увеличивается. Она также отметила, что на сегодняшний день из бюджета не финансируется ряд определенных лекарств.

Во время дискуссии ведущими был поднят вопрос о возможной поправке в Конституции РФ, согласно которой государство брало бы на себя все расходы по лечению и реабилитации сирот-инвалидов. Однако директор благотворительного фонда выразила мнение, что это не решит проблемы.

«Все равно будут возникать расходы. Редкие лекарства, которые государство не может купить. Например, нужны срочно деньги, а квоты нет. Бывает, что деньги для операции необходимы прямо сейчас, и ребенку, например, не успели сделать ее, пошла атрофия», — пояснила она.

Она также оценила идею о назначении пособий для домохозяек. В данном случае все зависит от каждой конкретной ситуации, считает Арзамасцева.

«Нужно рассмотреть контекст. Если семья обеспечена и все хорошо, то может быть стоит направить средства в другое русло? А если мама с пятью детьми, а отец потерял работу, то выплата актуальна. Нужно подумать, как правильно ее организовать», — ответила Арзамасцева.

Напомним, в ходе эфира в Медиагруппе «Патриот» эксперты также обсудили, как помочь тяжелобольным детям, почему россияне вынуждены собирать деньги через СМС на лечение и как можно помочь детям из неблагополучных семей.