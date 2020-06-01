Милонов объяснил, почему дочь-трансгендер Ефремова никогда не сможет усыновить ребенка

Поправки в Конституцию о защите детей окончательно разобьют мечты представителей ЛГБТ-сообщества усыновлять российских детей. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Так собеседник ФАН прокомментировал интервью дочери актера Михаила Ефремова Анны-Марии, в котором та заявила, что «склонна к трансгендерности». Девушка призналась, что относит себя к «небинарным персонам», которые не принимают до конца ни традиционно маскулинные, ни традиционно феминные гендерные роли. Анна-Мария мечтает построить однополую семью с другой девушкой, уехать в Англию и усыновить ребенка. Она считает, что крайне важно «подарить семью детям, которые остались без родителей».

Милонов убежден, что девушка тяжело больна.

«Когда человек называет себя, прошу прощения, «небинарным», это значит, что у него серьезные проблемы с головой, — считает парламентарий. — Также, пожалуй, это говорит и о большой распущенности, которая произросла из неправильного воспитания. К сожалению, Ефремов все свое время уделял не дочери, а своей популярности и эпатажным выходкам. Ну и, чего греха таить, активно налегал на алкоголь — и налегает, я в этом убежден, до сих пор».

По словам депутата, дочь известного актера, не имеющая его талантов, но желающая получить хотя бы близкую к отцовской популярность, решила прославиться за счет своих нестандартных взглядов на отношения между мужчиной и женщиной и воспитание детей однополыми семьями.

«Способ так себе, мягко говоря, — признал собеседник ФАН. — Но девушке, наверное, тяжело в связи с тем, что имя ее отца в последнее время мелькает в контексте не мира кино и театра, а банальных алкогольных скандалов, в которые тот регулярно попадает».

Милонов добавил, что в данной ситуации дочери Ефремова «можно только по-человечески посочувствовать».

«Видеть, как твой отец из заслуженного артиста превращается во всероссийского алкаша — это слишком для такой молодой девушки», — вздохнул парламентарий.

В этой связи депутат подчеркнул важность поправок в конституцию, закрепляющих обязанность государства обеспечивать защиту детей — в том числе, и от усыновления их однополыми семьями, одну из которых планирует создать Анна-Мария Ефремова.