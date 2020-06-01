Ходорковский хочет увидеть в России беспорядки, аналогичные американским

Москва, 1 июня. Проживающий за границей беглый олигарх Михаил Ходорковский использует массовые протесты в США, чтобы вызвать у россиян недовольство собственной властью. Об этом пишет «Политика сегодня», отмечая, что бывший владелец ЮКОС не учитывает разницу в реалиях.

В своем Twitter Ходорковский заявил, что одобряет реакцию американского правительства на гибель от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. По его словам, американское общество «оказалось доходчивее для своего президента, чем мы для своего». Олигарх проигнорировал, что сейчас США охвачены массовыми беспорядками, сопряженными с убийствами, поджогами, грабежами и порчей имущества, а эффективностью «диалога» американцев с властью Ходорковский посчитал единственный твит президента США Дональда Трампа, в котором он выразил соболезнования семье Флойда.

Ходорковский поинтересовался, почему Трамп прокомментировал гибель афроамериканца, а в России подобной практики, по его словам, нет? При этом, олигарх решил проигнорировать тот факт, что ситуация в РФ и в США серьезно отличается.

Убийства безоружных афроамериканцев полицией в США случаются регулярно. Как отметил телеканал Vox, риск погибнуть во время задержания полицией в США намного выше, чем в других странах Запада – таких, как Великобритания, Германия или Япония. Причиной этого является легальное в США оружие, а также высокий уровень расизма в обществе.

Прецеденты, аналогичные американским, в России практически не случаются. Российские полицейские работают иначе, чем американские и гибель людей при задержании – явление для России крайне редкое. А портал «Русская эбола», на который часто ссылаются либеральные СМИ, приводит данные о гибели задержанных в отделениях полиции. Согласно ему, смерть задержанных в отделениях полиции происходит по причинам, не зависящим от полицейских – например, из-за сердечного приступа или суицида. Тем не менее, даже такие инциденты имеют последствия для полицейских, как это было в 2019 году в Калининграде, где задержанный сорвал со стены батарею отопления и погиб из-за полученных ожогов. Двое полицейских были уволены после этого инцидента. В США закон почти всегда встает на сторону полицейского, даже если применение силы с его стороны было абсолютно не мотивировано.

При этом Ходорковский не скрывает, что мечтает о революции в России и, вероятно, хотел бы увидеть погромы, аналогичные американским, на улицах российских городов. Олигарх попытался вызвать у россиян недовольство властью, однако не учел разницу в реалиях.

Массовые протесты начались в Миннеаполисе после того, как в Сеть попал ролик с задержанием афроамериканца Джорджа Флойда. Один из правоохранителей повалил мужчину, которого подозревали в использовании фальшивой купюры, на землю и прижал шею задержанного коленом к асфальту. Флойд не сопротивлялся и говорил, что не может дышать. Позднее мужчина скончался в больнице. В связи с беспорядками в Миннеаполисе был введен режим ЧС. 29 мая в городе начал действовать комендантский час, в город ввели подразделения Нацгвардии.

В воскресенье, 31 мая, стало известно, что американские полицейские арестовали в общей сложности 1700 человек, подавляя протесты в 22 городах США.