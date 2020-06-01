Акция помощи детскому хоспису «Набегу добро» стартовала в России

Москва, 1 июня. В России стартовала спортивная акция «Набегу добро», участники которой помогут детскому хоспису «Дом радужного детства», переводя километры в деньги.

О старте всероссийской акции «Набегу добро» объявил благотворительный центр «Радуга». Возможности помощи больным детям оказались ограничены из-за пандемии коронавируса. В частности, детский хоспис «Дом радужного детства» был закрыт на карантин 28 марта. Чтобы дети могли получить всю необходимую помощь, была запущена благотворительная акция.

Поддержать детей в хосписе может любой желающий. Участники акции могут пробежать, пройти, проплыть или проехать на велосипеде определенное количество километров и перевести свои километры в помощь детям.

«Что для этого нужно делать? Зафиксировать километраж своей активности в любом приложении. Выложить фото со скриншотом результата в Instagram и поставить хэштег #набегудобро. Зайти на сайт набегудобро.рф и перевести километры в рубли, где 1 км = 20 рублей», — объяснили организаторы акции.

На сайте Набегудобро.рф можно уточнить, сколько средств уже собрано, и на что конкретно их направят: на покупку специализированного детского питания, подгузники для малышей или осмотр невролога.



Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2020 года.