Триполи, 1 июня. Главарь «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага фактически признал некомпетентность своего ведомства в борьбе с криминалом подконтрольной режиму Файеза Сарраджа территории. Подробнее о преступных связях высокопоставленного «чиновника» ПНС и приходу к власти откровенных бандитов и террористов рассказало в своем большом расследовании Федеральное агентство новостей (ФАН).

Примечательно, что накануне Фатхи Башага признался в том, что его подчиненные не в состоянии обеспечить должный уровень безопасности в ливийской столице и ряде близлежащих населенных пунктов, контролируемых боевиками ПНС. Он констатировал увеличение количества преступлений, грабежей и случаев похищения людей, а также работорговли. При этом, по данным агентства, за всем этим стоят группировки, непосредственно связанные с самим «чиновником».

Ранее редакция ФАН уже рассказывала о пути, по которому уроженец Мисураты, тесно связанный с действовавшими в этом ливийском городе бандитскими группировками, придерживающихся идеологии запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане»1, пришел на пост министра внутренних дел ПНС Ливии. Благодаря своим связям с криминалитетом постепенно Башага добился повышения, возглавив сначала так называемые «Силы защиты Триполи», а затем и вовсе был назначен на пост главы «МВД» триполитанского режима.

При этом, став министром, Фатхи Башага вовсе не перестал вести дела с террористами и мародерами, а, напротив, заручившись поддержкой ряда группировок, принялся укреплять свое влияние в ливийской столице. Кроме того, он активно налаживал связи с западными спецслужбами и неоднократно встречался с несколькими влиятельными американскими и британскими политическими деятелями.

Позднее Башага решил обзавестись еще и покровительством Анкары, поскольку сам он имеет турецкие корни. Так, в апреле текущего года скандальный «министр» ПНС провел ряд встреч с представителями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, убедив их, что он именно тот человек, на которого можно рассчитывать турецкой стороне в вопросах продвижения своей политики в Ливии и Магрибе.

Стоит отметить, что Фатхи Башага по-прежнему окружен террористами и головорезами. Один из них — Абд аль-Рауф Карра, боевик, связанный с запрещенной в РФ террористической организацией «Аль-Каида»1, который является главарем печально известной группировки RADA. Именно бандиты этого незаконного вооруженного формирования, аффилированного с «МВД» ПНС, уже более года удерживают в частной тюрьме «Митига» российских граждан, социолога Максима Шугалея и его напарника Самера Суэйфана. Боевики применяют по отношению к своим узникам пытки, издеваются и избивают заключенных. Все эти преступления происходят, естественно, не без ведома Башаги и главаря ПНС Файеза Сарраджа.

1 Организация запрещена на территории РФ.