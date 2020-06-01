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Богомолов удивил подписчиков снимком обнаженной Собчак

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Богомолов удивил подписчиков снимком обнаженной Собчак

Москва, 1 июня. Режиссер Константин Богомолов опубликовал в Instagram фото своей обнаженной супруги Ксении Собчак.

Впрочем, сильно радоваться подписчикам не стоит, Собчак скрыла все самое интересное, повернувшись к оператору спиной. Где находится светская львица, понять невозможно, но в окне виднеется морская гладь. Снизу тело Собчак прикрыто лишь непонятной белой тканью.

Богомолов ничего не стал писать в посте, а лишь сопроводил кадры эмодзи в виде сердца. Подписчики довольно неоднозначно отреагировали на снимок. Если одни осыпали Собчак комплиментами, то другие высказали свое непонимание, передает «Вечерняя Москва».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«С Вами мы узнаем новую Ксению», «Вообще хотелось бы сказать спасибо за вашу неординарность. Очень интересно за вами наблюдать», «Озадачили? Этого добивались? Вы видите красоту в некрасивости?!», «Публичные люди выкладывают такой бред. Разве любовь так выражается?», — удивились фолловеры в комментариях.

Недавно Собчак раскрыла подробности внутрисемейного быта. Оказывается, телеведущая и Богомолов до сих пор не имеют общего бюджета. По ее словам, такая ситуация устраивает обоих, поскольку супруги зарабатывают достаточно, чтобы не беспокоиться о финансовом положении, сообщает телеканал «360».

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Источник: Instagram
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