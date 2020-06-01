Богомолов удивил подписчиков снимком обнаженной Собчак

Москва, 1 июня. Режиссер Константин Богомолов опубликовал в Instagram фото своей обнаженной супруги Ксении Собчак.

Впрочем, сильно радоваться подписчикам не стоит, Собчак скрыла все самое интересное, повернувшись к оператору спиной. Где находится светская львица, понять невозможно, но в окне виднеется морская гладь. Снизу тело Собчак прикрыто лишь непонятной белой тканью.

Богомолов ничего не стал писать в посте, а лишь сопроводил кадры эмодзи в виде сердца. Подписчики довольно неоднозначно отреагировали на снимок. Если одни осыпали Собчак комплиментами, то другие высказали свое непонимание, передает «Вечерняя Москва».

«С Вами мы узнаем новую Ксению», «Вообще хотелось бы сказать спасибо за вашу неординарность. Очень интересно за вами наблюдать», «Озадачили? Этого добивались? Вы видите красоту в некрасивости?!», «Публичные люди выкладывают такой бред. Разве любовь так выражается?», — удивились фолловеры в комментариях.

Недавно Собчак раскрыла подробности внутрисемейного быта. Оказывается, телеведущая и Богомолов до сих пор не имеют общего бюджета. По ее словам, такая ситуация устраивает обоих, поскольку супруги зарабатывают достаточно, чтобы не беспокоиться о финансовом положении, сообщает телеканал «360».