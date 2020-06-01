Реабилитолог рассказала, когда возобновится санаторно-курортное лечение для детей

Москва, 1 июня. В скором времени в России может быть вновь открыто санаторно-курортное лечение для детей. На данный момент Министерство здравоохранения РФ работает над его постепенным возобновлением. Об этом в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказала главный реабилитолог Москвы Светлана Валиуллина.

«Где-то открыли койки для матерей с детьми с акцентом на пневмонию. Около 4 тысяч детей по возрастам разделили между санаториями. Возьмем их на реабилитацию», — сказала она.

Она также отметила, что на данный момент система здравоохранения имеет все необходимые ресурсы для того, чтобы вылечить больных детей. При этом, если речь идет о тяжелых случаях, когда ребенку необходима длительная реабилитация, она может занять от 1 года до 3 лет. Однако тут на помощь приходят различные благотворительные фонды, которые способны покрыть до 60% расходов на лечение.

Она отметила, что при различных заболеваниях ситуация обстоит по-разному. Так, например, для детей с ДЦП обеспечены максимально хорошие условия для реабилитации. Если же говорить о пациентах с аутизмом, то существуют некоторые сложности с санаторно-курортным лечением. Однако в Москве власти стараются максимально обеспечить данные потребности.

Напомним, в ходе эфира в Медиагруппе «Патриот» эксперты также обсудили, как помочь тяжелобольным детям, почему россияне вынуждены собирать деньги через СМС на лечение и как можно помочь детям из неблагополучных семей.