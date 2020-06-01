Иосиф Пригожин обвинил Шнурова в попытке настроить артистов против власти

Москва, 1 июня. Поведение фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова во время эпидемии коронавируса представляет собой провокацию, которая направлена на раскол общества. Так считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Супруг певицы Валерии заявил, что Шнуров своими шутками про бедственное положение артистов искажает смысл его слов, передает Nation News.

«Кто-то сейчас занимается исключительно провокациями. <…> Я и с Лещенко говорил, и с другими артистами, все прекрасно понимают мой посыл, мой месседж в защиту всей творческой молодежи, в защиту артистов, музыкантов. Я не о себе любимом говорил, хотя тоже имею — мы тоже представители народа», — пояснил Пригожин.

По его мнению, выпады Шнурова можно сравнить с действиями блогера Алексея Навального во время пандемии пневмонии COVID-19, который пытается разъединить российское общество, используя горячую тему.

«Вы даже не понимаете, что делает сегодня Шнуров, Навальный. Они раскалывают общество. Это самое ужасное, что происходит в этой истории», — добавил продюсер.

Таким образом, по его словам, Шнуров пытается настроить артистов против власти, и «побольнее ударить».

Ранее Пригожин сообщил о бедственном положении, в котором оказалось множество артистов самых разных амплуа из-за эпидемии коронавируса. В ответ Шнуров в стихотворной форме высмеял слова продюсера.