Астахов напомнил западным критикам Конституции РФ об истоках семейного права

Москва, 1 июня. Ни одна страна не имеет законного права критиковать и вмешиваться в дела другого государства, в том числе, в вопросы конституции, заявил юрист, президент Московской коллегии адвокатов Павел Астахов в эфире Медиагруппы «Патриот».

Модераторы беседы, посвященной Дню защиты детей, поинтересовались мнением Астахова на реакцию некоторых западных политиков, подвергших критике одну из поправок в Конституцию РФ, в которой обозначается, что брак — это союз между мужчиной и женщиной.

Юрист напомнил, что конституция — это самый главный закон страны.

«Критиковать и вмешивать в дела другого государства недопустимо. Не надо лезть со своим уставом в чужой монастырь, так у нас говорят. Есть страны, где все написано гораздо жестче, чем у нас. Конституция Венгрии в свое время наделала много шума в Европе. Поэтому никаких перегибов не вижу абсолютно, это нормально», — подчеркнул Астахов.

При этом он напомнил, что понятия брака и семьи были сформированы еще две тысячи лет назад. А формула, предложенная Гереннием Модестином, римским юристом, гласила, что «брак — это союз мужчины и женщины, основанный на человеческом и божественном праве».

«За две тысячи лет ничего не изменилось, только последние 10 лет нашлись юристы, которые считают себя умнее Модестина», — заявил Астахов, уточнив, что однополые отношения с юридической точки зрения не относятся к области семейного права.

Более критично Асхатов относится к поправке, в которой упоминаются дети как один из важнейших приоритетов государственной политики.

«Слава богу убрали слово «достояние», я бы сказал забота о детях — приоритет все-таки. Кончено, это драгоценные люди. Не помню точную формулировку. Ну, хорошо, укажем в конституции, но я смотрю с практической точки зрения. <…> Что изменится? Родитель или чужой дядя, который совершит преступление, он вспомнит про конституцию?» — отметил Астахов.

Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по поправкам в основной закон страны. Глава ЦИК Элла Памфилова предложила в качестве новой даты голосования — 1 июля. Президент одобрил эту идею. Соответствующий указ был подписан президентом и опубликован на официальном портале правовой информации. Голосование по поправкам в Конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. При этом 1 июля объявлено выходным днем.

Решение о проведении голосования в течение недели принято, чтобы обезопасить россиян в связи с пандемией COVID-19. Участников голосования обеспечат масками и перчатками, за час на одном участке смогут проголосовать не более восьми человек, что сделает процедуру наиболее безопасной.