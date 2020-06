Турция напомнила Трампу о двойных стандартах США после слов об «Антифа»

Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о связях между американскими «Антифа» и курдскими террористами РПК.

Турция получила повод позлорадствовать над США после того, как президент Дональд Трамп резко высказался в адрес движения «Антифа». Американский лидер уверен, что именно они являются главными зачинщиками беспорядков, которые начались в Штатах после убийства сотрудником полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Пользуясь случаем

Не успел Трамп озвучить идею о признании «Антифа» террористической организацией, как в Турции началась кампания против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Министерство обороны Турции успело отчитаться об уничтожении двух членов этой террористической организации на территории Сирии.

PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Kahraman Komandolarımız, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/g0qrEErmHY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2020

Ряд высокопоставленных чиновников из администрации Трампа, включая генерального прокурора США Уильяма Барра, также обвинили «Антифа» и других «агитаторов» в организации волны беспорядков в городах Америки.

Власти США хотят взяться за «Антифа»

«Насилие, спровоцированное и осуществленное «Антифа» и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом и будет рассматриваться соответствующим образом», — объявил Барр в воскресенье в своем официальном заявлении.

Attorney General Barr’s statement on rioting, the role of the Department of Justice, and Antifa.



“The violence instigated and carried out by Antifa and other similar groups in connection with the rioting is domestic terrorism and will be treated accordingly.” pic.twitter.com/6aKElRYZdR — KerriKupecDOJ (@KerriKupecDOJ) May 31, 2020

Twitter, между тем, заблокировал сегодня страницу американского «Антифа» — @antifa_us.

Боевой опыт «Антифа» в Сирии

Американский аналитик Джек Пособиек напомнил о своем выступлении в американских СМИ, где он рассказывал, что террористы РПК и YPG базируются на севере Сирии и активно привлекают в свои ряды боевиков из стран Запада (в том числе из США).

FLASHBACK: Antifa members trained with designated foreign terrorist group in Syria pic.twitter.com/KYeljwN5xI — Jack Posobiec (@JackPosobiec) May 31, 2020

«Созданные ими отряды для иностранцев называются YPG International, но на самом деле они состоят из боевиков «интернационального батальона «Антифа», — утверждает Пособиек.

International #YPG volunteers hunting ISIS are seen wearing #antifa (Anti-Fascist Action) patches in YPG Press Office vid from Tabqa, Syria. pic.twitter.com/RgyaH5kvJt — Trope o. Phobe (@Tropophobe) May 5, 2017

Пособиек подчеркнул, что сирийские отряды YPG тесно связаны с террористами РПК, которая запрещена в Турции и также признана террористической в США.

«А в США есть своя организация — «Антифа» — члены которой воюют в рядах этой запрещенной террористической группировки», — напоминает аналитик.

В том же интервью его собеседник говорит о том, что «ходят слухи», якобы более 500 американских «Антифа» прибыли воевать в Сирию в рядах курдской группировки. Некоторые из них были убиты, но большая часть вернулась в свою страну.

Турки: «а мы ведь предупреждали»

Турецкие социальные сети бурно отреагировали на заявления Трампа. Общий смысл: «А Турция ведь предупреждала, что YPG станут проблемой для самих США».

Turkey always told US that YPG will eventually cause trouble in US. Now it’s payback time. pic.twitter.com/X7zaIm7e43 — ___Vildan__ ???? ???????? (@Bey_Ada37) June 1, 2020

Другой пользователь Twitter пишет, что «Антифа = YPG + РПК».

Турецкий журналист Мете Сохтаоглу решил не отставать от земляков и привел фотографии, доказывающие связи «Антифа» с сирийскими отрядами YPG.

#US President Trump announces US to designate #Antifa as terrorist organization following violent protests.

???? ANTIFA in #Syria in the ranks of #YPG/PKK pic.twitter.com/FNWXfuof0S — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) May 31, 2020

Двойные стандарты налицо

Некоторые эксперты в США сомневаются в том, что Трампу удастся реализовать эту инициативу. Нам в первую очередь интересен тот факт, что ситуация с «Антифа» ярко высвечивает двойные стандарты Соединенных Штатов: с одной стороны, Штаты готовы работать с любыми боевиками в Сирии — например, с «Антифа» в составе отрядов запрещенной РПК, — но с другой стороны, у себя в стране они намерены признать их «внутренними террористами».

Чтобы разобраться с этим, Трампу и администрации США придется сделать выбор — в том числе и в отношении сотрудничества с YPG/РПК в Сирии. Это может сыграть на руку Турции, ведь одной из важнейших причин для размолвки между Анкарой и Вашингтоном стал «курдский вопрос» — поддержка YPG, образование «Демократических сил Сирии» (SDF), которые с предоставленным американцами тяжелым вооружением взяли под контроль Манбидж и территории за Евфратом.

Выбор будет непростым, ведь в «курдский проект» в Сирии американцы вложили немало сил и времени — однако Вашингтон несколько раз предавал курдских союзников в прошлом и может предать вновь.