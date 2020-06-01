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Турция напомнила Трампу о двойных стандартах США после слов об «Антифа»

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Эксперты:

Турция напомнила Трампу о двойных стандартах США после слов об «Антифа»

Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о связях между американскими «Антифа» и курдскими террористами РПК.

Турция получила повод позлорадствовать над США после того, как президент Дональд Трамп резко высказался в адрес движения «Антифа». Американский лидер уверен, что именно они являются главными зачинщиками беспорядков, которые начались в Штатах после убийства сотрудником полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

Пользуясь случаем

Не успел Трамп озвучить идею о признании «Антифа» террористической организацией, как в Турции началась кампания против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Министерство обороны Турции успело отчитаться об уничтожении двух членов этой террористической организации на территории Сирии.

Ряд высокопоставленных чиновников из администрации Трампа, включая генерального прокурора США Уильяма Барра, также обвинили «Антифа» и других «агитаторов» в организации волны беспорядков в городах Америки.

Власти США хотят взяться за «Антифа»

«Насилие, спровоцированное и осуществленное «Антифа» и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом и будет рассматриваться соответствующим образом», объявил Барр в воскресенье в своем официальном заявлении.

Twitter, между тем, заблокировал сегодня страницу американского «Антифа» — @antifa_us.

Не дожидаясь объявления «Антифа» террористической организацией, Twitter заблокировал их аккаунты.

Боевой опыт «Антифа» в Сирии

Американский аналитик Джек Пособиек напомнил о своем выступлении в американских СМИ, где он рассказывал, что террористы РПК и YPG базируются на севере Сирии и активно привлекают в свои ряды боевиков из стран Запада (в том числе из США).

«Созданные ими отряды для иностранцев называются YPG International, но на самом деле они состоят из боевиков «интернационального батальона «Антифа», — утверждает Пособиек.

Пособиек подчеркнул, что сирийские отряды YPG тесно связаны с террористами РПК, которая запрещена в Турции и также признана террористической в США.

«А в США есть своя организация — «Антифа» — члены которой воюют в рядах этой запрещенной террористической группировки», — напоминает аналитик.

В том же интервью его собеседник говорит о том, что «ходят слухи», якобы более 500 американских «Антифа» прибыли воевать в Сирию в рядах курдской группировки. Некоторые из них были убиты, но большая часть вернулась в свою страну.

Турки: «а мы ведь предупреждали»

Турецкие социальные сети бурно отреагировали на заявления Трампа. Общий смысл: «А Турция ведь предупреждала, что YPG станут проблемой для самих США».

Другой пользователь Twitter пишет, что «Антифа = YPG + РПК».

Турецкий журналист Мете Сохтаоглу решил не отставать от земляков и привел фотографии, доказывающие связи «Антифа» с сирийскими отрядами YPG.

Двойные стандарты налицо

Некоторые эксперты в США сомневаются в том, что Трампу удастся реализовать эту инициативу. Нам в первую очередь интересен тот факт, что ситуация с «Антифа» ярко высвечивает двойные стандарты Соединенных Штатов: с одной стороны, Штаты готовы работать с любыми боевиками в Сирии — например, с «Антифа» в составе отрядов запрещенной РПК, — но с другой стороны, у себя в стране они намерены признать их «внутренними террористами».

С помощью США курдские вооруженные группировки стали мощной силой в северной Сирии.

Чтобы разобраться с этим, Трампу и администрации США придется сделать выбор — в том числе и в отношении сотрудничества с YPG/РПК в Сирии. Это может сыграть на руку Турции, ведь одной из важнейших причин для размолвки между Анкарой и Вашингтоном стал «курдский вопрос» — поддержка YPG, образование «Демократических сил Сирии» (SDF), которые с предоставленным американцами тяжелым вооружением взяли под контроль Манбидж и территории за Евфратом.

Выбор будет непростым, ведь в «курдский проект» в Сирии американцы вложили немало сил и времени — однако Вашингтон несколько раз предавал курдских союзников в прошлом и может предать вновь.

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