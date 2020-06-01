Турция напомнила Трампу о двойных стандартах США после слов об «Антифа»

Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о связях между американскими «Антифа» и курдскими террористами РПК.
Турция получила повод позлорадствовать над США после того, как президент Дональд Трамп резко высказался в адрес движения «Антифа». Американский лидер уверен, что именно они являются главными зачинщиками беспорядков, которые начались в Штатах после убийства сотрудником полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020
Пользуясь случаем
Не успел Трамп озвучить идею о признании «Антифа» террористической организацией, как в Турции началась кампания против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Министерство обороны Турции успело отчитаться об уничтожении двух членов этой террористической организации на территории Сирии.
PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Kahraman Komandolarımız, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/g0qrEErmHY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2020
Ряд высокопоставленных чиновников из администрации Трампа, включая генерального прокурора США Уильяма Барра, также обвинили «Антифа» и других «агитаторов» в организации волны беспорядков в городах Америки.
Власти США хотят взяться за «Антифа»
«Насилие, спровоцированное и осуществленное «Антифа» и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом и будет рассматриваться соответствующим образом», — объявил Барр в воскресенье в своем официальном заявлении.
Attorney General Barr’s statement on rioting, the role of the Department of Justice, and Antifa.— KerriKupecDOJ (@KerriKupecDOJ) May 31, 2020
“The violence instigated and carried out by Antifa and other similar groups in connection with the rioting is domestic terrorism and will be treated accordingly.” pic.twitter.com/6aKElRYZdR
Twitter, между тем, заблокировал сегодня страницу американского «Антифа» — @antifa_us.
Боевой опыт «Антифа» в Сирии
Американский аналитик Джек Пособиек напомнил о своем выступлении в американских СМИ, где он рассказывал, что террористы РПК и YPG базируются на севере Сирии и активно привлекают в свои ряды боевиков из стран Запада (в том числе из США).
FLASHBACK: Antifa members trained with designated foreign terrorist group in Syria pic.twitter.com/KYeljwN5xI— Jack Posobiec (@JackPosobiec) May 31, 2020
«Созданные ими отряды для иностранцев называются YPG International, но на самом деле они состоят из боевиков «интернационального батальона «Антифа», — утверждает Пособиек.
International #YPG volunteers hunting ISIS are seen wearing #antifa (Anti-Fascist Action) patches in YPG Press Office vid from Tabqa, Syria. pic.twitter.com/RgyaH5kvJt— Trope o. Phobe (@Tropophobe) May 5, 2017
Пособиек подчеркнул, что сирийские отряды YPG тесно связаны с террористами РПК, которая запрещена в Турции и также признана террористической в США.
«А в США есть своя организация — «Антифа» — члены которой воюют в рядах этой запрещенной террористической группировки», — напоминает аналитик.
В том же интервью его собеседник говорит о том, что «ходят слухи», якобы более 500 американских «Антифа» прибыли воевать в Сирию в рядах курдской группировки. Некоторые из них были убиты, но большая часть вернулась в свою страну.
Турки: «а мы ведь предупреждали»
Турецкие социальные сети бурно отреагировали на заявления Трампа. Общий смысл: «А Турция ведь предупреждала, что YPG станут проблемой для самих США».
Turkey always told US that YPG will eventually cause trouble in US. Now it’s payback time. pic.twitter.com/X7zaIm7e43— ___Vildan__ ???? ???????? (@Bey_Ada37) June 1, 2020
Другой пользователь Twitter пишет, что «Антифа = YPG + РПК».
ANTIFA = YPG-PKK pic.twitter.com/Heev6Ux2c0— CüneytGüven (@gvn1071) May 31, 2020
Турецкий журналист Мете Сохтаоглу решил не отставать от земляков и привел фотографии, доказывающие связи «Антифа» с сирийскими отрядами YPG.
#US President Trump announces US to designate #Antifa as terrorist organization following violent protests.— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) May 31, 2020
???? ANTIFA in #Syria in the ranks of #YPG/PKK pic.twitter.com/FNWXfuof0S
Двойные стандарты налицо
Некоторые эксперты в США сомневаются в том, что Трампу удастся реализовать эту инициативу. Нам в первую очередь интересен тот факт, что ситуация с «Антифа» ярко высвечивает двойные стандарты Соединенных Штатов: с одной стороны, Штаты готовы работать с любыми боевиками в Сирии — например, с «Антифа» в составе отрядов запрещенной РПК, — но с другой стороны, у себя в стране они намерены признать их «внутренними террористами».
Чтобы разобраться с этим, Трампу и администрации США придется сделать выбор — в том числе и в отношении сотрудничества с YPG/РПК в Сирии. Это может сыграть на руку Турции, ведь одной из важнейших причин для размолвки между Анкарой и Вашингтоном стал «курдский вопрос» — поддержка YPG, образование «Демократических сил Сирии» (SDF), которые с предоставленным американцами тяжелым вооружением взяли под контроль Манбидж и территории за Евфратом.
Выбор будет непростым, ведь в «курдский проект» в Сирии американцы вложили немало сил и времени — однако Вашингтон несколько раз предавал курдских союзников в прошлом и может предать вновь.