Астрономы зафиксировали мощную вспышку на Солнце

Москва, 1 июня. Орбитальная обсерватория космического аппарата SDO зафиксировала мощнейшую за последние три года вспышку на поверхности Солнца. Об этом говорится на официальном сайте NASA.

Это была вспышка М-класса. Астрономы ее классифицируют как среднюю из больших, отмечает НСН. Это стало настоящей неожиданностью, так как подобные вспышки предваряют более слабые проявления солнечной активности.

Как рассказал главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев, вспышка свидетельствует о том, что новый цикл начался, отмечает «Вечерняя Москва». Он, по словам эксперта, определит физику Солнца на ближайшие 11 лет.

«Сердце нашего светила по-прежнему бьется в ритме, который установлен из наблюдений Солнца на протяжении последних 400 лет», — подчеркнул ученый.

Специалисты отметили, что излучение слишком мало, что повлиять на здоровье людей, однако оно может негативным образом сказаться на качестве сотовой связи.

По словам Сергея Богачева, Солнце в 2017 году впало в долгую «спячку», которая продолжалась три года — до утра 1 июня 2020 года.