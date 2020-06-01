Эмин Агаларов поделился своими планами на лето после развода

Москва, 1 июня. Певец и продюсер Эмин Агаларов, недавно расставшийся со своей супругой, рассказал подписчикам в Instagram, как проведет лето. В своем аккаунте он выложил свежее фото.
На кадрах Эмин изображен с тремя из своих четырех детей, вместе семья проводит время на отдыхе в одной из южных стран.
«Планы на лето — дети», — подписал снимок Агаларов.
Артист надеется на улучшение эпидемиологической обстановки, поскольку из-за введенных ограничений не видится со своими детьми, которые появились от брака с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. У пары родились мальчики Микаил и Али, также супруги удочерили девочку Амину.
Четвертый ребенок Эмина, девочка Афина, появилась в союзе с его последней супругой Аленой Гавриловой, с которой он недавно решил расстаться. Развод был неожиданным как для поклонников, так и для самой девушки.
Подписчики одобрительно отреагировали на трогательный пост певца. Многие фанаты обратили внимание, что снимок Агаларов выложил в День защиты детей.
«Эмин, ты самый лучший папа на свете, у тебя очень красивые дети», «Дети наша жизнь и радость. С Днем защиты детей, чтобы все дети на Земле были здоровы и счастливы», «Это скорее всего планы на всю жизнь», — отметили фолловеры в комментариях.