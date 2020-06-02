Сирия, 2 июня. Израиль подозревается в атаке на иранских бойцов в Дейр-эз-Зоре. Очередной конвой США прибыл в Хасаку из Ирака. Массовые женские протесты состоялись в Африне на северо-западе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с террористами на юге Идлиба; пережили нападение неизвестных в Даръа; обнаружили тайник боевиков на юго-западе САР.

«Исламское государство»1: подозревается в организации вылазки в Аль-Бусейре и минировании автомобиля в городе Аш-Шаафа в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: наехали на одного из протурецких боевиков в Мареа на севере Алеппо; перебросили подкрепления к городу Ариха в Идлибе; заявили о предотвращении вылазки РПК в зоне операции «Источник мира» и уничтожении 53 СВУ на севере Ирака; направили военный конвой в Идлиб.

Протурецкие боевики: столкнулись с женскими протестами в Африне.

ВВС Израиля: подозреваются в атаке на союзников САА в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные бандгруппы: арестовали пять сирийцев в городе Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора; подозреваются в организации взрыва в Джандарисе в Алеппо.

Международная коалиция: переправила очередной военный конвой из Ирака в Хасаку.

ВС Ирака: арестовали 14 террористов ИГ1 в провинции Ниневия.

Провинция Алеппо

Один из сотрудников «Сирийской свободной полиции» погиб под колесами бронеавтомобиля турецких солдат в населенном пункте Мареа на севере провинции. Об этом сообщал Twitter-канал (NovostiDamask). О том, по какой причине произошел наезд, неизвестно.

Между тем в Африне прошли протестные акции женщин. Митингующие обратились к международному сообществу в попытке пролить свет на преступления протурецких боевиков. Демонстранты заявили о том, что лица курдской национальности, в частности женщины, проживающие в оккупированных союзниками Турции районах, регулярно сталкиваются с нарушениями своих гражданских прав и свобод.

В подтверждение этому позднее поступали сообщения о том, что боевики группировки «Дивизия аль-Хамза» захватывают дома мирных жителей. По данным новостного портала Afrin Post, радикалы прибегли к подобным методам после того, как их изгнали штаб-квартиры члены других протурецких формирований. Как известно, междоусобные стычки в рядах союзников Турции происходят практически ежедневно. Кроме того, один из боевиков формирования «Дивизия Султан Мурад» обвинялся в похищении девочки.

Вечером появилась информация о взрыве заминированного автомобиля в городе Джандарис. О числе пострадавших все еще ничего неизвестно. В установке СВУ обвинялись курдские боевики из группировки «Силы освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

В зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) продолжилась подпольная террористическая деятельность неизвестных боевиков, предположительно из числа террористов «Исламского государства». Военный источник в сети Twitter (Sada_AlSharqieh) заявлял о нападении на сирийца в населенном пункте Аль-Бусейра. Во второй половине дня также поступали данные о взрыве заминированного автомобиля в городе Аш-Шаафа, в результате которого были частично разрушены несколько жилых домов.

Информационный портал Al Nour передавал, что курдские боевики провели рейды в Хаджине, в ходе которых были задержаны пять сирийцев, подозреваемых в связях с ИГИЛ1. Доказательства их вины представлены не были.

На юго-востоке провинции недалеко от границы с Ираком атаке неизвестных ВВС подверглись опорные пункты иранских военизированных формирований. Twitter-канал (SteeleSyAA) передавал, что военные самолеты уничтожили военный автомобиль. Кроме того, погибли четыре проасадовских бойца. В совершении авианалета подозреваются израильские ВВС, однако Тель-Авив до сих пор не дал никаких комментариев по этому поводу.

Провинция Даръа

В Даръа не прекращается подпольная деятельность неизвестных боевиков. Согласно информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), сперва тело сирийца было найдено в городе Аль-Музайриб. Позднее стало известно об убийстве сирийского военнослужащего в административном центре провинции — его застрелили в районе Дараа аль-Махата.

Предполагается, что террористы, имеющие отношение к этим вылазкам, пользуются поддержкой международной коалиции США, силы которой базируются на военной базе «Ат-Танф» на юге Хомса. Как известно, на оккупированной США территории скрываются боевики различных антиправительственных бандгрупп.

На юге региона был найден тайник террористов. Агентство новостей SANA News передавало, что внутри схрона находилось большое количество оружия и боеприпасов, в том числе винтовки американского производства.

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе в течение дня продолжились перестрелки между Сирийской Арабской Армией (САА) и боевиками. Интернет-портал Aleppo Media Center передавал, что в ответ на провокационные удары террористов артиллерия правительственных войск открыла огонь по военным объектам противника на окраине населенного пункта Аль-Фатир.

На юго-западе провинции произошло нападение неизвестных. По информации военного источника в сети Telegram (rybar), вылазка имела место у населенного пункта Бсанкуль. Налетчики обстреляли гражданский автомобиль, в результате чего были убиты три человека, включая ребенка. Еще одному из находившихся внутри гражданских лиц удалось выжить. Ни одно из антиправительственных формирований все еще не заявляло о своей причастности к совершению вылазки.

К городу Ариха были переброшены дополнительные подразделения турецких ВС. Об этом заявлял медиапортал SOHR, не уточняя информации о преследуемых Анкарой целях.

Во второй половине дня на территорию провинции въехал военный конвой ВС Турции. Telegram-канал (NovostiDamask) передавал, что в Идлиб прибыли грузовики с бетонными блоками и материально-техническим обеспечением.

Провинция Ракка

По прошествии восьми лет была вновь открыта трасса, пролегающая между городами Алеппо и Ракка. Об этом заявил губернатор Ракки Обейд аль-Хасан в интервью корреспонденту новостного портала Al Watan. Магистраль проходит через зоны контроля Сирийской Арабской Армии (САА) и «Демократических сил Сирии» (SDF). Ожидается, что ее открытие поспособствует налаживанию экономической ситуации в стране. Известно, что все лица, пересекающие линию разграничения сил, проходят медицинский досмотр в целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

Турецкое Минобороны заявляло о предотвращении вылазки террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) в зоне операции «Источник мира». Военнослужащими ВС Турции были уничтожены два курдских боевика.

Провинция Хасака

В провинцию накануне прибыл еще один военный конвой США. Колонна с подкреплениями пересекла сирийско-иракскую границу через пограничный переход «Аль-Валид», после чего направилась в сторону американских военных баз, размещенных в районах крупнейших нефтяных полей САР. Как известно, США осуществляют незаконную добычу и вывоз сирийской нефти за рубеж.

В лагере «Аль-Хол» была зафиксирована смерть ребенка. Он скончался от болезни, не получив необходимой медицинской помощи.

Ирак

В иракской провинции Ниневия накануне возобновилась операция ВС Ирака и Сил народной мобилизации, целью которой является выявление подпольных ячеек «Исламского государства». В результате обследования местности иракским военным удалось произвести задержание сперва 11, а затем еще трех джихадистов, передавал Telegram-канал (NovostiDamask).

Турецкое оборонное ведомство тем временем заявило о демонтаже 53 взрывных устройств, заложенных курдскими террористами, в районе Метина на севере Иракского Курдистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.