Актриса Ольга Кабо рассказала, куда первым делом полетит после пандемии коронавируса

Известная советская и российская актриса театра и кино Ольга Кабо призналась, что за время режима самоизоляции соскучилась по сцене. Поэтому, когда все ограничения снимут, первым делом она полетит в Грозный, чтобы завершить репетиции спектакля «В горы за тобой», которые пока проходят в онлайн-режиме.

Заслуженная артистка РФ в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала, чем занимается в период пандемии и что планирует сделать, когда отменят ограничительные меры.

— Ольга, вы сейчас наверняка, как и почти все мы, находитесь на самоизоляции? Есть ли у вас какая-то работа? В онлайн-режиме, конечно.

— В театре Моссовета сейчас тишина. Дай Бог, выйдем на подмостки осенью. Зато я вдохновлена новым театральным проектом! Знаете, я ведь сейчас должна была быть в Грозном на репетициях спектакля «В горы за тобой», который мы совместно делаем с Чеченским драматическим театром имени Ханпаши Нурадилова. И так сложилось, что, в общем-то, весь «застольный» период проводим с помощью онлайн-репетиций на интернет-платформе.

Не познакомившись со многими артистами лично, мы пытаемся разобрать сцены и сложные психологические отношения героев.

Мечтаю, что когда откроют все границы, и нам окончательно разрешат перемещаться, мой первый полет будет в город Грозный! Наконец-то я воочию увижу своих партнеров. Режиссер спектакля, кстати, — замечательная актриса, народная артистка Чеченской Республики Хава Ахмадова. Она еще, ко всему прочему, художественный руководитель и директор того самого драматического театра. Волевая, сильная личность, творческий человек, с которым мне очень интересно работать.

— Какой вообще для вас этот опыт — онлайн-репетиции? Интересный, или все-таки что-то не то, чего-то не хватает?

— Для меня это абсолютно новый, необычный опыт. Но театр — это живое искусство! Случился форс-мажор, однако мы не захотели останавливать проект и решили, что читку пьесы и этот «застольный» период проведем в онлайн-режиме. А потом, встретившись уже на подмостках, сразу же перейдем к сценическим репетициям.

Понятно, что нынешняя ситуация всех нас «обесточила». Мы, артисты, не увидев друг друга, не посмотрев друг другу в глаза, не почувствовав партнера, не можем передать чувства и рассказать историю. Однако этот этап мы прошли достойно, не потеряли времени и сделали все, что могли. Но сейчас я уже чувствую, что мне очень тесно в этом интернет-пространстве — очень хочется подышать ароматом сцены.

Полный текст интервью с актрисой Ольгой Кабо, которую сейчас можно увидеть в телесериале «Журавль в небе», идущем в вечернем эфире Первого канала, читайте позже на сайте ФАН.

Ранее другая известная российская актриса театра и кино Алена Бабенко рассказала, что вылечилась от коронавирусной инфекции и уже приступила к онлайн-репетициям в театре «Современник».