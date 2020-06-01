Варшава, 1 июня. На данный момент российский газ опять потек по польской части газопровода «Ямал — Европа». Как считает Юшков, российские энергоносители будут дальше потребляться Варшавой и сейчас, и после окончания действия долгосрочного договора между Россией и Польшей.

Дело в том, что никто кроме России не сможет обеспечить полякам столь низкие цены на топливо. Как отметил аналитик в интервью для портала Lv.sputniknews.ru, в торговле энергоносителями между РФ и Польшей есть «интересный момент». Даже тот газ, который Варшава якобы покупает у других европейских стран, на самом деле был добыт из российских скважин.

На торговых площадках в Германии периодически образуются излишки газа, так как Берлин приобретает топливо сразу по нескольким газопроводам. Польша же активно подделывает статистику, скупая их, но при этом забирая газ из газопровода на восточной границе. Излишки остаются германским клиентам, а Варшава якобы покупает топливо у Германии, при этом пользуясь российскими ресурсами. Подобный шаг позволяет Польше не платить за прокачку газа.

Несмотря на то, что торговля с Россией приносит огромную выгоду польскому бюджету, Варшава не забывает и о дежурных актах русофобии. Как сообщалось ранее, Польша «идет на грабли» при создании водного маршрута в обход России.