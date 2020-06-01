حصاد أخبار ليبيا في 1 حزيران/يونيو: نشطاء في سوريا وليبيا يعدون مناشدة لمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة أردوغان وألمانيا تدين حكومة الوفاق

حصاد أخبار ليبيا في 1 حزيران/يونيو: نشطاء حقوق الإنسان في سوريا وليبيا يعدون مناشدة للمحكمة الجنائية الدولية من أجل محاكمة أردوغان وألمانيا تدين حكومة الوفاق بسبب ابتزازها روسيا.

ليبيا. تتحد البلدان التي تعاني من الأيدي التركية حيث يعتزم نشطاء حقوق الإنسان في ليبيا وسوريا إرسال أردوغان إلى السجن من خلال مناشدة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأدانت ألمانيا حكومة الوفاق بسبب ابتزاز روسيا بحياة المواطنين العاديين.

خبراء يهددون إرهابيي حكومة الوفاق بـ"طريقة أخرى" للإفراج عن الأسرى الروس

ظهرت صور تأشيرات علماء الاجتماع الروسي مكسيم شوغالي وسامر سويفان على شبكة الانترنت، والذين تحتجزهم حكومة الوفاق بشكل غير قانوني في ليبيا بحجة أنهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني وانخرطوا في التجسس.

قال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف في تعليق حصري لوكالة الأنباء الفيدرالية إن قضية إطلاق سراح الأسرى الروس من طرابلس يتم حلها دبلوماسيا، وإذا لم تنجح، فإن روسيا لديها طريق آخر لتحرير الرهائن.

ألمانيا تدين حكومة الوفاق بسبب ابتزازها روسيا

أدانت وسائل الإعلام الألمانية حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية في ليبيا على الاختطاف غير القانوني لعلماء الاجتماع الروس مكسيم شوغالي ومترجمه سامر سويفان وابتزازهم لروسيا بعد ذلك بحياة الأسرى.

الاتّحاد العام التونسي للشغل يدعو سلطات البلاد إلى منع التدخل الأمريكي في ليبيا

أعلن الاتّحاد العام التونسي للشغل في بيان أن تونس لن تسمح باستخدام أراضيها كنقطة انطلاق للتدخل الأمريكي أو التركي أو غيره في الشؤون الداخلية لدولة ليبيا المجاورة

بالإضافة إلى ذلك، أكد بيان المنظمة على أهمية رفض تونس لأي نشاط يهدف إلى تدمير الشعب الليبي الشقيق. ودعا الاتحاد العام للشغل رئيس الدولة قيس سعيد والحكومة إلى تقديم مبادرة قانونية تمنع أنشطة أي من القوى السياسية التونسية التي تعتزم معارضة المصالح الوطنية وضد مصالح ليبيا.

نشطاء حقوق الإنسان في سوريا وليبيا يعدون مناشدة للمحكمة الجنائية الدولية من أجل وضع أردوغان في السجن

يعد النشطاء السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان في ليبيا وسوريا وثائق "حول جرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج" لتقديمهم للمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية.

وتعرض الوثائق التي تم جمعها جرائم القائد التركي وعواقب نظامه: تجنيد المرتزقة والإرهابيين، واختطاف الأطفال وابتزاز أسرهم، وكذلك ما وصفه نشطاء حقوق الإنسان بـ"مساعدة السراج في الجرائم ضد الليبيين من خلال المساعدة العسكرية لمقاتلي حكومة الوفاق". بالإضافة إلى ذلك، تحدث المبادرين بالمناشدة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول اتصالات تركيا مع المنظمات الإرهابية لضمان "أمن" المرتزقة الذين يتم نقلهم من قبل أنقرة من سوريا إلى ليبيا للقتال ضد قوات الجيش الوطني الليبي.