Эксперты обсудили проблемы защиты детей в России

1 июня почти во всем мире празднуется Международный день защиты детей. Дата была учреждена решением конгресса Международной демократической федерации женщин в 1950 году. Праздник проводится для привлечения внимания взрослых к соблюдению прав детей. В России благополучию детей уделяется особое внимание. Неслучайно в качестве одной из поправок Конституции России хотят закрепить следующее положение: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России».

В 2020 году Россия и все остальные страны столкнулись с эпидемией коронавируса. Инфекция повлияла на работу школ, детских кружков и лагерей. Как в России будут соблюдены права юных граждан на отдых и спорт? Когда откроются детские санатории? Как помочь тяжелобольным детям? На эти и другие вопросы эксперты ответили во время онлайн-эфира под названием «День защиты детей. Здоровье, образование, спорт и отдых детей в 2020 году». Мероприятие прошло в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Для тех, кто пропустил трансляцию, Федеральное агентство новостей подготовило обзор.

Число преступлений растет

В начале онлайн-эфира журналист Артемий Галицын заметил, что тема защиты детей в России очень актуальная. К сожалению, довольно часто в отношении ребенка совершаются преступления. Согласно недавней статистике, за период самоизоляции в Удмуртии зафиксировано 35 фактов домашнего насилия в отношении несовершеннолетних. В России функцию защиты детей выполняет институт уполномоченного по правам ребенка в России.

Первым гостем онлайн-эфира бывший уполномоченный при президенте по правам ребенка, юрист Павел Астахов. Он рассказал, с 2016 года количество расследований против несовершеннолетних увеличилось. В процентном соотношении рост составил 99,3%. Речь идет о преступлениях, совершенных родителями. По его словам, 21% составил рост преступлений против половой неприкосновенности. В части совершения развратных действий над ребенком число преступных деяний выросло на 82,6%.

«В 2012 году было принято 14 новых поправок в Уголовный кодекс РФ (УК), и создали базу законодательства, которого не было. Весной 2012 появились не только новые статьи УК, но и ужесточили некоторые из них. Активно стали применять статьи, в результате чего сначала был всплеск, потом стабилизация. Почему за последние 5 лет произошел такой прорыв? Мы же создали центр поиска и помощи детей пострадавших. Куда они все делись?» — задался вопросом Астахов.

За 11 лет существования института уполномоченного по защите прав ребенка и применения новых норм закона в стране должна произойти стабилизация, однако этого не случилось, констатирует адвокат.

«Все эти показатели нужно сравнивать с количеством детей, которые родились без попечения родителей. За последние 4 года число родившихся детей снизилось на 500 млн. 2016 — 1,940 млн; 2019 — 1,480 млн», — отметил Астахов.

Как замечает юрист, ситуация, к сожалению, пока не исправляется, и цифра растет, несмотря ни на что. Однако раньше подход к решению этих проблем был другой, говорит он.

«С утра я получал ведомость, по каждому случаю мы принимали меры. Если нужно было, то создавалась комиссия, которую отправляли в конкретные регионы. Сейчас большого внимания к этим вопросам не привлекается, — пояснил юрист. — Когда происходит ЧП, в результате которого пострадал ребенок, то необходим отработать так ситуацию, чтобы понять, кто сделал возможным такую обстановку, что это произошло».

Органы опеки между молотом и наковальней

Как заметил Артемий Галицын, работа органов опеки часто вызывает критику со стороны общественности, когда представителям службы приходиться изымать детей из семей. Когда органы опеки допускают трагедию, то это вызывает недовольство у людей. В таком случае представители службы находятся как будто между «молотом и наковальней». Журналист спросил у Астахова, как соблюсти баланс органам опеки в своей деятельности.

«Необходимо выполнять должностные обязанности вовремя. Следить за тем, чтобы помочь семье, а не перестраховываться, забирая ребенка из семьи. Так было в Череповце, когда мальчика отдали тете, а она его забила до смерти. Никто из органов опеки даже не смотрел, что в этой семье происходило. Хотя за работу службы отвечает глава муниципалитета», — сказал Астахов.

Куда уходят деньги из фондов

Ведущий мероприятия, генеральный директор ФАН Евгений Зубарев в ходе онлайн-эфира обратил внимание на другой вопрос в части помощи детям. Очень часто можно наблюдать, как по телевидению показывают детей, которым нужна помощь. В частности, предлагается перевести средства на счет благотворительного фонда. Однако некоторые фонды половину собранных средств тратят на оплату рекламного времени. По словам Зубарева, существует инициатива запретить рекламу больных детей, если она идет на коммерческой основе.

«Во-первых, если у вас есть возможность и желание помогать, то вы сможете это сделать напрямую. Во-вторых, есть проверенные фонды, которые занимаются этими вопросами. Когда мы проводили благотворительные концерты с Дмитрием Хворостовским, то думали, куда отдать эти деньги. По итогу было решено отдать средства Русфонду», — сказал Астахов.

Что касается подозрений в неправильном использовании собранных средств благотворительными организациями, то они будут всегда, утверждает адвокат. Тем не менее в части деятельности фондов в России, по мнению Астахова, есть несколько вопросов.

«Первая проблема — организационная. Назовите фонд с государственным участием, который был бы единым для всей РФ и занимался защитой детей. Такая благотворительная организация есть в любой стране мира, где государство присутствует ради контроля фонда. В СССР был детский фонд имени В. И. Ленина, но он был приватизирован, — сообщил Астахов. — Сейчас мы не можем смотреть на фонды с недоверием, а поэтому нужно сделать его с государственным участием частично».

При этом юрист подчеркнула, что в стране есть фонд защиты детей от жестокого обращения, который подчиняется министерству труда и социального развития. Однако благотворительная организация имеет строгий набор программ помощи детям и не может от них отступиться.

«Они не могут срочно высылать деньги ребенку, который нуждается в операции», — добавил он.

Детская смертность упала

К онлайн-эфиру подключилась главный реабилитолог Москвы, первый заместитель директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Светлана Валиуллина. Ведущие обратили внимание гостя на тот факт, что по данным Минздрава, в России упала детская смертность. В свою очередь, врач предположила, с чем это может быть связано.

«Младенческой смертностью занимаются целенаправленно длительное время на протяжении нескольких десятилетий. В последнее время выросло оснащение медицинских учреждений, число перинатальных центров, улучшились технологии», — ответила Валиуллина.

По словам Валиуллиной, в России и Москве трехэтапная система реабилитационной помощи детям. В октябре 2019 году был принят соответствующий приказ, регламентирующий порядок ее оказания.

«Первый этап — реанимация интенсивной терапии. Второй этап — это реабилитационный центры. Третий этап — это дистанционная реабилитация», — уточнила она.

Во время пандемии коронавируса неотложная помощь детям «ни на секунду не останавливалась», говорит врач. По ее словам, было приостановлено оказание плановой помощи в том случае, когда это можно было сделать.

Детские лагеря откроются

Открытие детских лагерей во время еще не закончившейся эпидемии волнует многих родителей. От лица лагеря «Орленок» выступил его генеральный директор Александр Джеус, который рассказал о порядке работы учреждения в летний сезон.

«Мы откроемся, в качестве этой даты поставлено 1 июля. Но если улучшится санитарно-эпидемиологическая обстановка, то это может произойти раньше. Для этого предпринимаются определенные меры, а именно мы обучили персонал, закупили средства для обработки соответствующих поверхностей. Самое главное, что мы не будем заполняться так, как это было в прошлые годы. Принцип социальной дистанции будет соблюдаться, а поэтому наполняемость лагеря будет меньше, чем в прошлом году», — поделился информацией Джеус.

Отдыхающие дети не будут носить маски, отметил директор лагеря. Средства индивидуальной защиты придется использовать только части персонала лагеря.

«Весь персонал пройдет анализ на COVID-19. У нас будет заключен контракт с лабораторией. Все сотрудники будут находиться только в пределах детского центра», — добавил он.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей. Глава российского государства направил приветствие участникам и гостям международного праздника и заметил, что в РФ одним из ключевых общенациональных приоритетов является вопрос воспитания детей. Он указал на важность того, чтобы «каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью».