Собянин объяснил, почему голосование по поправкам в конституцию важно для судьбы России

Москва, 1 июня. Всероссийское голосование по поправкам в конституцию является важнейшей вехой в истории и судьбе России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем обращении к жителям столицы.

Политик указал на то, что иногда люди могут ошибочно думать, что те или иные события в политической жизни страны их не касаются, или что сейчас им не до этого: «Пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования».

«Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные. Но непринятые решения тоже являются серьезной проблемой», — подчеркнул он.

По словам Собянина, ситуация с пандемией коронавируса выявила сильные стороны общества, беспримерный героизм врачей, но вместе с тем обнажила проблемы, которые есть в региональном управлении, в организации медицинской системы, науки.

«Поэтому самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем», — убежден мэр Москвы.

Собянин отметил, что для того, чтобы Россия была сильным и независимым государством, она должна заранее готовиться к любым вызовам, несмотря на невзгоды.

«Тогда успех всегда будет с нами и нашей страной. Любимой Россией», — заключил он.

Как сообщалось ранее, сегодня президент РФ Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по поправкам в конституцию. Обсуждался вопрос новой даты голосования. Изначально оно должно было пройти 22 апреля, но было отменено из-за эпидемии.

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила в качестве новой даты 1 июля. Президент одобрил эту идею. Соответствующий указ был подписан президентом и опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, 1 июля будет выходным днем.

Необходимо обратить внимание, что решение провести голосование в период с 25 июня по 1 июля было принято не просто так, а с целью обеспечить безопасность здоровья россиян в связи с пандемией коронавируса. На неделе голосования всех голосующих обеспечат средствами индивидуальной защитой — медицинскими масками и перчатками.