Сирия, 1 июня. Турецкий конвой со стройматериалами прибыл в Идлиб. Саперы САА демонтировали 32 СВУ в провинциях Дамаск и Даръа. Минобороны Турции заявило о предотвращении вылазки курдских боевиков в зоне операции «Источник мира», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: обезвредили 32 СВУ в провинциях Дамаск и Даръа; задействовали авиацию на границе между Хамой и Идлибом.

ВС Турции: направили военный конвой со стройматериалами в Идлиб; заявили о предотвращении вылазки курдских боевиков в зоне операции «Источник мира»; сообщили о демонтаже 53 СВУ на севере Ирака.

Курдские вооруженные бандгруппы: подозреваются в минировании автомобиля в городе Джандарис в Африне.

ВС Ирака: арестовали трех террористов ИГ1 в провинции Ниневия.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о взрыве в городе Джандарис на северо-западе Алеппо. Сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Никакой информации о возможных пострадавших среди мирных жителей пока не поступало. Напомним, Джандарис находится на территории кантона Африн и контролируется боевиками поддерживаемых Турцией формирований. Как правило, вылазки в зонах оккупации союзников Турции предпринимают члены курдской группировки «Силы освобождения Африна».

Провинция Даръа

На юго-западе Сирии завершился очередной этап работ по разминированию. Согласно данным, представленным российским Центром по примирению враждующих сторон, инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) выполняли задачи по зачистке местности и объектов в городе Дума в Дамаске, а также в населенных пунктах Джасим и Эль-Харра в Даръа. В результате саперами сирийских подразделений были демонтированы 32 взрывоопасных предмета.

Напомним, территория этих двух провинций полностью перешла под контроль правительственных сил весной-летом 2018 года.

Провинция Идлиб

В Идлиб прибыла колонна с подкреплениями из Турции. По информации Telegram-канала (NovostiDamask), военный конвой, в составе которого находились десятки транспортных средств с бетонными блоками и оборудованием, пересек границу через пункт пропуска «Кафр-Лусин» и направился вглубь провинции. О целях передислокации партии строительных материалов не сообщается.

Тем временем на границе с соседним Идлибом были замечены вертолеты сирийских ВВС, передает на свей странице в Twitter военный источник (QalaatM). Отмечается, что проведенные вылеты носили разведывательный характер.

Провинция Ракка

Официальный Twitter-канал Министерства национальной обороны Турции (tcsavunma) сообщает о том, что курдские боевики снова попытались организовать вылазку в зоне операции «Источник мира». По данным оборонного ведомства, турецким военным удалось предотвратить ее, уничтожив двух террористов группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG).

Как известно, северные районы САР перешли под контроль ВС Турции и подконтрольных ей формирований в октябре прошлого года.

Ирак

В провинции Ниневия продолжилась спецоперация ВС Ирака и ополченческих отрядов «Хашд Шааби», направленная на уничтожение подпольных групп террористов «Исламского государства»1. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), новые рейды союзников привели к аресту трех боевиков террористической группировки, которые скрывались в деревне Аль-Джадъа. Отмечается, что обыски проводились на основании точных разведданных, полученных от иракской разведки.

Между тем турецкое Минобороны сообщает о том, что военнослужащие ВС Турции обследовали местность в районе Метина на севере Ирака. В результате были обнаружены 53 СВУ заложенных членами курдской группировки Рабочая партия Курдистана (РПК). Судя по представленным фото, некоторые из них были замаскированы под камни.

1 Организация запрещена на территории РФ.