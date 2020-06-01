Санкт-Петербург, 1 июня. История Риммы Салонен, особенно то, чем она завершилась, — лучший аргумент в пользу сохранения традиционной семьи и внесения этой ценности в качестве нормы в Конституцию Российской Федерации. История о применении методов ювенальной юстиции финскими службами опеки в отношении несовершеннолетнего Антона Салонена, лишения прав опеки над ним матери Риммы Салонен, его контрабандного вывоза из России в Финляндию в багажнике автомобиля финского дипломата, приведшего к дипломатическому скандалу, закончилась торжеством вечных ценностей над сиюминутной выгодой.

Выступая 1 июня в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «День защиты детей. Здоровье, образование, спорт и отдых детей в 2020 году», финский адвокат Юрки Лейвонен, представлявший Римму Салонен в суде, рассказал, что после того, как страсти между супругами улеглись, его клиентка, лишенная в итоге прав опеки над сыном, снова зажила счастливой семейной жизнью со своим бывшим мужем в Финляндии.

«Римма была моей клиенткой, но я уверен, что она не против того, что я скажу. Она всегда хотела вернуться в Финляндию, но финские СМИ разгоняли конфликт», — пояснил адвокат.

Милые бранятся — только тешатся. И это не повод для международного скандала.