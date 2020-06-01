Впервые после выхода из самоизоляции в Петербурге заработали юридические компании. ФАН-ТВ

Северная столица постепенно начала снятие ограничительных мер, связанных с коронавирусом. С первого июня к работе в прежнем режиме вернулись юридические конторы.

Услуги теперь можно получить не только онлайн, главное не забывать о мерах предосторожности.

«Начиная с сегодняшнего дня, с первого июня, в соответствии с постановлением губернатора Петербурга мы имеем право вернуться к очному оказанию услуг, непосредственно общение с клиентом, естественно, с соблюдением всех мер защиты: масочный режим, перчаточный режим, никто его не отменял. Более того в постановлении правительства конкретизировано, что при оказании услуг очным образом все стороны и организации, и физические лица обязаны соблюдать меры предосторожности с тем, чтобы предотвратить массовое распространение инфекции», — рассказала Екатерина Кондидатова, адвокат.

Екатерина отметила, что в юридической компании обязательным условием является предварительная запись клиентов, чтобы люди не встречались между собой на близком расстоянии. Также соблюдается решим проветривания и дезинфекции помещения. После возвращения к очному формату цены на оказание юридических услуг останутся на прежнем уровне.