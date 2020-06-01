Генконсульство Израиля подарило медоборудование Госпиталю для ветеранов войн. ФАН-ТВ

Сотрудники генерального консульства Израиля подарили Санкт-Петербургскому Госпиталю для ветеранов войн обеззараживатели воздуха. Передача оборудования прошла 1 июня у входа во временный инфекционный госпиталь в Ленэкспо.

На вручении присутствовала генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ольга Слов.

Принимающую сторону представляли вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев и главный врач Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов.

Они оба выразили слова благодарности консулу, а также подчеркнули многолетние и продуктивные отношения как между администрацией города и консульством, так и между российскими и израильскими медицинскими специалистами.