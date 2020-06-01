Джабаров осудил попытки ПНС Ливии торговаться судьбой россиян

Москва, 1 июня. Действия так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, связанные с освобождением россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, больше напоминают методы террористов. Такую оценку дали член Совета Федерации Владимир Джабаров и депутат Госдумы Евгений Федоров.

Ранее руководитель Высшего Государственного совета ПНС Ливии Халед аль-Мишри выразил готовность оказать содействие для отправки незаконно удерживаемых граждан РФ на родину. При этом представитель действующего в Триполи режима потребовал поддержки ПНС со стороны Москвы. Аудиозапись и стенограмму разговора с ливийским чиновником обнародовал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, передает «Слово и дело».

Джабаров расценил такое предложение не иначе, как попытку шантажа. Он допустил, что россиян намеренно похитили, чтобы оказывать давление на российские власти, ведь им до сих пор так и не предъявили никаких обвинений.

«Я думаю, все так и было, очень на то похоже. И вообще, что за торг? Поддержите нашу власть и тогда мы отпустим, по сути, заложников. Я думаю, что эти вопросы должны решаться по-другому. Если это нормальная власть, она должна вести переговоры, а не торговаться», — считает сенатор.

Похожую точку зрения высказал и Федоров. По его словам, за действиями ПНС вполне могут стоять западные спецслужбы, которые не одобрили бы захват граждан из стран НАТО.

«Это террористы, они добиваются своих целей именно террористическими методами, типа захвата заложников», — резюмировал парламентарий.

Напомним, Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены боевиками весной прошлого года в Ливии, куда прибыли для проведения социсследований. С тех пор россияне содержатся в тюрьме «Митига» под Триполи.