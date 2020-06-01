Картинка из Интернета «убила» смартфоны Samsung

Москва, 1 июня. Фотография пейзажа, которая находилась в открытом доступе в Интернете, приводила к поломке смартфонов от компании Samsung. Об этом сообщил в Twitter пользователь под ником Ice Universe.

Он пояснил, что при установке картинки с изображением озера и гор на фоне розового заката телефоны начинали перезагружаться и выключаться.

«Никогда не устанавливайте эту картинку на заставку, особенно на смартфоны Samsung», — предупредил Ice Universe и сопроводил свой пост изображением, «убивающим» телефоны.

Пользователи в комментариях подтвердили, что, действительно, если установить эту картинку на обои, то с гаджетами начинаются проблемы. Некоторые пожаловались, что потеряли все данные. По предположению одного из комментаторов, проблема возникала из-за некорректного цифрового профиля файла, который не смогла прочитать и обработать система телефона.

Автор поста позже заявил, что в Samsung подготовят специальное обновление после появившихся сбоев.

Напомним, Samsung отказалась внедрять обновление Android для своих смартфонов после того, как несколько устройств вышли из строя. Южнокорейская компания приостановила обновление Android 10 для смартфонов Galaxy M31 и Galaxy A71 из-за технических неполадок. Пользователи сообщили, что после обновления Android гаджеты перестали включаться и выключаться или уходили в перезагрузку.