За пять лет в РФ почти вдвое выросло число выявленных преступлений в отношении детей

Санкт-Петербург, 1 июня. Количество расследований против несовершеннолетних выросло на 90% за последние пять лет, заявил в эфире Медиагруппы «Патриот» президент Московской коллегии адвокатов Павел Астахов, занимавший в период 2009–2016 годов пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

«На 21% возросли преступления о неприкосновенности, на 86% — развратные действия. При этом преступления совершают против детей близкие им люди», — обращает внимание адвокат, комментируя вопрос об эксцессах европейской ювенальной юстиции.

Казалось бы, в России для профилактики правонарушений в отношении совершеннолетних создана хорошая законодательная база, в 2011-2012 годах появилось много статей в УК, некоторые ужесточили. Их начали активно применять, однако снижения роста выявленных преступлений или стабилизации ситуации не произошло. На лицо обратное — стремительный рост преступлений. Возможно, такая статистика говорит о том, что лучше стали работать органы опеки и сотрудники правоохранительных органов. Однако, по мнению Павла Астахова, если бы выявлять стали лучше, это бы отразилось в отчетах уполномоченного по правам ребенка. Мы слышим, что статистика по оставшимся без попечения родителей снижается, а в области правонарушений идет рост.

Проблема, считает Астахов, заключается в том, что органы, занимающиеся надзором в сфере правонарушений в отношении несовершеннолетних, увлеклись наказаниями, сведя на нет их профилактику.