Голосование за поправки в конституцию России определит социальную ориентацию государства

Всенародное голосование за внесение поправок в Конституцию России определит социальную ориентацию государства на десятилетия, считают эксперты Федерального агентства новостей. Корректировки основного закона, в случае их принятия, будут способствовать практическому построению в нашей стране более справедливого общества.

Ранее президент России Владимир Путин определился с датой голосования. Он поручил главам Роспотребнадзора и ЦИК уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Поправки защищают человека труда

Поправки, вносимые в конституцию, помогут построить в России настоящее социальное государство, полагает директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«До нынешних поправок социальное государство, провозглашенное 7-й статьей конституции, у нас было лишь номинально, — констатировал он. — К тому же, что бы ни провозглашала конституция, написанная в период разгула либеральных реформ 1990-х, тогда люди порой не имели возможности обеспечить себе даже прожиточный минимум».

По мнению эксперта, поправки закрепят на уровне основного закона базовые социальные гарантии, которые берет на себя государство, причем не формально, а в конкретных положениях.

«Новые поправки являются шагом к реализации параметров социального государства не номинально, не по желанию, а на практике, обеспечивая защиту человека труда, — объяснил Коровин. — Они гарантируют прожиточный минимум и ежегодную индексацию пенсий, что разительно отличается от того, что мы наблюдали не только в 1990-е, но и до внесения поправок, определяющих социальную ориентацию государства на ближайшие десятилетия».

Политолог Дмитрий Абзалов обратил внимание на важность социальной составляющей поправок в конституцию.

«Эпидемия в очередной раз показала, что нам нужно очень серьезно закрепить социальную составляющую в Конституции РФ, — подчеркнул он. — Речь идет об актуальных решениях, прописанных в основном законе. Это решения, связанные с социальными обязательствами государства, вопросами безопасности, а также с дополнительным акцентом на неоспоримость территориальной целостности России».

По мнению собеседника ФАН, всенародное голосование также продемонстрирует результаты борьбы с коронавирусом в России.

«Это массовое мероприятие, которое было бы сложно провести еще неделю назад. Оно во многом зафиксирует то, что мы переходим к «новой нормальности». Это очень важный для людей фактор», — уверен Абзалов.

Это шанс повлиять на порядок вещей

Дмитрий Абзалов подчеркнул, что юридически российское руководство могло бы принять эти поправки, не учитывая позицию граждан, и такие примеры в мире, по словам эксперта, уже были. Однако он напомнил слова президента России о том, что если мнение граждан будет отрицательным, то поправки приняты не будут.

«Для людей это возможность напрямую, непосредственно повлиять на вещи», — пояснил собеседник ФАН.

По мнению российского политолога, директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, главная специфика предстоящего голосования заключается в том, что в качестве даты выбрана середина лета. По его словам, эпидемиологи солидарны в том, что скорее всего дальше заболеваемость коронавирусной инфекцией окончательно пойдет на спад.

«И второй момент — сделано все, чтобы максимально растянуть голосование по времени и по локациям, чтобы не допустить большого скопления людей на избирательных участках», — отметил политолог.

По мнению Минченко, по прошествии нескольких месяцев россиянам нужно будет освежить в памяти суть поправок, потому что в последнее время всю новостную повестку в основном занимала пандемия, а голосование ушло несколько на периферию.

«Сейчас повестку стоит обновить, объясняя, в частности, важность поправок, связанных со здравоохранением и социальной поддержкой населения. При желании за месяц, оставшийся до голосования, вполне можно донести до избирателя содержание поправок», — уверен эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с участниками рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны. Глава государства выразил надежду, что россияне реализуют свое право голоса.

«Очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определении параметров основного закона, в голосовании по поправкам в конституцию самое активное участие», — заявил президент.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Решение растянуть голосование на неделю связано исключительно с тем, чтобы обеспечить безопасность всех решивших отдать голоса. Последний день голосования станет выходным, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в конституцию Павел Крашенинников.