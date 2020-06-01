Баранец рассказал, что решит исход возможного военного конфликта Китая и Индии

Россия с великой печалью отнесется к тому, что ее современным высокотехнологичным оружием будут «молотить друг друга» государства, с которыми у нее сложились хорошие отношения. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Так собеседник ФАН отреагировал на новость китайского издания Sohu о том, что КНР пригрозила уничтожить танки российского производства Т-90, состоящие на вооружении в индийской армии. Резкое заявление было сделано после того, как Индия перебросила свои части на границу с Китаем, а после этого начала строить укрепления и разворачивать средства ПВО в районе долины Галлеван.

«Если армии этих стран встретятся на поле боя, то исход их битвы решит даже не то, на чьей стороне было более высокотехнологичное оружие (оно есть как у Индии, так и у Китая), а мастерство владения им и общий уровень подготовки войск, — убежден военный эксперт. — Т-90 смогут хорошо показать себя лишь в тех руках, которые сумеют в полной мере реализовать их потенциал».

По словам Баранца, можно обладать сколь угодно совершенной военной техникой, но если обслуживающий ее персонал не будет обладать должным мастерством, толку от нее будет не больше, чем от «ржавой лопаты».

«Если обе стороны конфликта обладают одинаковыми по силе танковыми группами, все решит подготовленность танкистов и самой боевой техники, — убежден собеседник ФАН. — А, учитывая тот факт, что мы в свое время продавали оружие как Индии, так и Китаю, будет довольно забавно посмотреть, как российская техника молотит друг друга».

Военный эксперт отметил, что наблюдение за конфликтом может оказаться полезным для разработчиков Т-90: увидев их в реальных боевых условиях, наши специалисты смогут обнаружить их конструктивные слабости и устранить при дальнейшей модернизации танков.

«Вместе с тем надо понимать, что стоящие на вооружении у индийцев и китайцев Т-90 уже давно отстали в техническом плане от тех моделей, что стоят на вооружении в российской армии, — добавил Баранец. — Как бы цинично это ни звучало, но даже применение устаревших моделей в военных действиях способно дать полезную пищу для ума нашим конструкторам и инженерам».

Тем не менее собеседник ФАН выразил надежду, что войны между Индией и Китаем не случится, ведь с обеими странами у Российской Федерации сложились одинаково добрые отношения.