Триполи, 1 июня. Турецкий танк M-60A1 американского производства, накрытый тентом, был замечен сегодня в пригороде ливийской столицы — Триполи. Очевидно, что Анкара направила эту технику в качестве военной «помощи» боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщило издание Anna-news.

Списали в пользу ПНС

Стоит отметить, что перевозимый на транспортировочной платформе турецкий танк M-60A1, замеченный вблизи Триполи, несмотря на то, что является достаточно устаревшим образцом, все равно представляет определенную угрозу. В целом в боевых действиях в Ливии используются преимущественно советские танки Т-55, иногда Т-62, также порой встречаются уже довольно редкие Т-72. Поэтому произведенный еще в конце 60-х годов прошлого столетия М-60А1, привезенный Турцией контрабандой, на фоне этого парка бронемашин представляет собой вполне боеспособную единицу и, наверняка это далеко не единственный экземпляр, появившийся на ливийской территории благодаря Анкаре.

Вполне вероятно, что незаконные вооруженные формирования ПНС получили десятки турецких танков М-60А1, а это уже серьезное усиление. Правда, не отличающиеся профессиональными боевыми навыками и военной подготовкой боевики вряд ли сами будут управлять этими машинами, поскольку для их успешного применения на поле боя требуются определенные знания и опыт. В связи с этим можно полагать, что, скорее всего, турецкие власти вместе с М-60А1 направили в Ливию и турецкие экипажи.

Турция наводнила Ливию контрабандным оружием

Не стоит забывать, что ранее на оккупированных террористическими группировками ПНС и сирийскими наемниками территориях Ливии были замечены другие виды турецкого оружия и боевой техники. Многие из этих образцов являются современными. Так, ранее Турция снабдила триполитанских боевиков самоходными артиллерийскими установками (САУ) T-155 Firtina, РСЗО Т-300 Kasirga, а также зенитными ракетными комплексами Zipkin, Rocketsan Hisar-A, бронеавтомобилями Kirpi II и Vuran.

Video of arrival of what seems like #Turkish-made BMC KIRPI II at #Misrata's port.



Person recording threatens a certain "Mohsen" (so Al-Kani from #Tarhuna), which leaves little room for doubt that these deliveries are recent.



Making it now a full-blown proxy war in #Libya... pic.twitter.com/avAVwGTcGM — Emadeddin Badi (@emad_badi) May 18, 2019

Таким образом мы видим, что вмешательство Турции во внутриливийский кризис только усиливается и Анкара продолжает активно поддерживать марионеточное «правительство» Файеза Сарраджа в Триполи. Причем это отражается уже не только в массовых поставках современных ударно-тактических БПЛА Bayraktar TB2, применяемых боевиками для совершения атак на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА), но постепенно все больше других типов турецкого оружия оказывается замешанными в боевых действиях в Ливии. Не стоит забывать, что такой ленд-лиз со стороны Турции грозит эскалацией напряженности и, более того, нарушает эмбарго Организации Объединенных Наций на поставки в североафриканскую страну любых типов вооружений, введенное еще в 2011 году.

США покрывают Анкару фейками о России

Примечательно, что на фоне продолжающейся очевидной агрессии Турции в Ливии африканское командование ВС США (AFRICOM) совершенно голословно пытается обвинить Россию в передаче Ливии истребителей МиГ-29, предоставив при этом в качестве «доказательств» старые снимки с сирийской авиабазы ВКС РФ Хмеймим. Также регулярно Западом муссируются вбросы о якобы присутствии в Ливии бойцов ЧВК «Вагнера», и все это таким же образом подается без предоставления каких-либо фактов. Впрочем, неудивительно, поскольку Анкара является давним союзником Вашингтона по НАТО. Несмотря на наличие между ними определенных разногласий, в частности касательно положения дел на Ближнем Востоке, Пентагон, тем не менее, не обращает внимание на тысячи единиц турецкого оружия и техники в Ливии.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей раскрывало объемы оружейной контрабанды Турции, перевозимой для ПНС Ливии. Анкара по-прежнему пытается обосновывать подобное нарушение международного права преступным соглашением о военном сотрудничестве, подписанном в конце 2019 года Реджепом Тайипом Эрдоганом и главарем ПНС Ливии Файезом Сарраджем.

По имеющимся данным, на вооружении турецкой армии по состоянию на 2010 год состояло не менее 274 единиц американских танков М-60А1. Какое их количество было перевезено незаконно в Ливию для вооружения бандитских группировок ПНС, неизвестно.