Путин назначил нового начальника Следственного департамента МВД

Москва, 1 июня. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора полиции Сергея Лебедева новым начальником Следственного департамента МВД. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Бывший руководитель подразделения Александр Романов был уволен вследствие скандала с его подчиненными, которые были арестованы по делу о превышении полномочий.

«Назначить генерал-майора полиции Лебедева Сергея Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ — начальником Следственного департамента Министерства внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе президента РФ.

Этим же указом Путин присвоил Лебедеву специальное звание генерал-майора юстиции.

Экс-заместители главы Следственного департамента МВД Александр Бирюков и Александр Краковский подозреваются в том, что оказали содействие по переводу под домашний арест бизнесмена Альберта Худояна, которому вменяется крупное мошенничество. Следствие полагает, что высокопоставленные полицейские чиновники рассчитывали на вознаграждение за услугу, но не успели получить его.

Романов был допрошен по делу в качестве свидетеля, поскольку разрешил подчиненным забрать материалы на Худояна из другого подразделения. Позже офицер был уволен.