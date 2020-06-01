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Путин провел телефонный разговор с Трампом

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Путин провел телефонный разговор с Трампом

Москва, 1 июня. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля. 

В ходе беседы стороны обсудили борьбу с коронавирусом. Путин поблагодарил Трампа за поставку в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких.

Была затронута и тема сотрудничества в космической сфере. Президент РФ поздравил Трампа с успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon 30 мая, доставившего американских астронавтов на МКС. 

Отдельное внимание Путин и Трамп уделили положению дел на мировом нефтяном рынке. Оба сошлись во мнении, что реализация соглашения ОПЕК + ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен.

Трамп сообщил Путину о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.

Главы РФ и США также отметили важность активизации диалога двух стран в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере и условились продолжать контакты на различных уровнях.

«Разговор носил конструктивный, деловой и содержательный характер», — заключили в пресс-службе Кремля. 

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