Путин провел телефонный разговор с Трампом

Москва, 1 июня. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы стороны обсудили борьбу с коронавирусом. Путин поблагодарил Трампа за поставку в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких.

Была затронута и тема сотрудничества в космической сфере. Президент РФ поздравил Трампа с успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon 30 мая, доставившего американских астронавтов на МКС.

Отдельное внимание Путин и Трамп уделили положению дел на мировом нефтяном рынке. Оба сошлись во мнении, что реализация соглашения ОПЕК + ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен.

Трамп сообщил Путину о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.

Главы РФ и США также отметили важность активизации диалога двух стран в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере и условились продолжать контакты на различных уровнях.