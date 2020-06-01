Путин провел телефонный разговор с Трампом

Москва, 1 июня. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе беседы стороны обсудили борьбу с коронавирусом. Путин поблагодарил Трампа за поставку в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких.
Была затронута и тема сотрудничества в космической сфере. Президент РФ поздравил Трампа с успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon 30 мая, доставившего американских астронавтов на МКС.
Отдельное внимание Путин и Трамп уделили положению дел на мировом нефтяном рынке. Оба сошлись во мнении, что реализация соглашения ОПЕК + ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен.
Трамп сообщил Путину о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.
Главы РФ и США также отметили важность активизации диалога двух стран в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере и условились продолжать контакты на различных уровнях.
«Разговор носил конструктивный, деловой и содержательный характер», — заключили в пресс-службе Кремля.