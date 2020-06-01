Нигерия не получила аппараты ИВЛ, обещанные Трампом

Абуджа, 1 июня. Нигерия до сих пор не получила аппараты ИВЛ, обещанные президентом США Дональдом Трампом, заявил министр информации Лаи Мохаммед 29 мая.

По словам министра, Трамп предложил помощь Нигерии во время разговора с президентом страны Мухаммаду Бухари 28 апреля.

12 мая американский президент заявил, что 250 аппаратов ИВЛ уже доставлены. Затем цифра изменилась: во время своего выступления на заводе Ford Motor в Мичигане от 21 мая Трамп сказал, что нигерийцы получили около 1 000 единиц медицинской техники.

Тем не менее, министр информации Нигерии утверждает, что это не так: «Насколько я знаю, помощь еще не поступила. Как только мы получим аппараты ИВЛ, я обязательно об этом сообщу общественности».

Всего президент США планировал выделить около 8 000 медицинских устройств, необходимых для борьбы с COVID-19 и предназначенных для африканских стран. Учитывая, что Нигерия еще не получила американскую помощь, остаются сомнения, что ее получат и другие африканские страны.

По состоянию на 1 июня 2020 года количество случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составляет 10 162, 287 из которых являются смертельными и 3 007 случаев выздоровления.