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Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в конституцию

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Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в конституцию

Москва, 1 июня. Президент России Владимир Путин назначил 1 июля днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, подписав соответствующий указ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В документе говорится о необходимости учитывать при проведении голосования эпидемиологическую ситуацию.

«Определить 1 июля 2020 г. в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, <…>, учитывая при этом складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — отмечается в указе.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование будет более безопасным, чем посещение магазина. Оно пройдет по принципу максимальной бесконтактности: голосовать можно будет в течение недели, а за час на одном участке смогут проголосовать не более восьми человек, что сделает процедуру наиболее безопасной, передает телеканал «360».

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Источник: Пресс-служба президента РФ
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