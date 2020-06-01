Правозащитники Сирии и Ливии готовят обращение в МУС, чтобы посадить Эрдогана за решетку

Политические активисты и правозащитники Ливии и Сирии готовят документы «о преступлениях президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы так называемого Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа», чтобы привлечь их к уголовной ответственности в Международном уголовном суде (МУС). Об этом сообщает английская редакция арабского телеканала 218 TV.

В собранных документах отражены преступления турецкого лидера и последствия его режима: вербовка наемников и террористов, похищение детей и шантаж их семей, а также то, что правозащитники описали как «пособничество Сарраджу в преступлениях против ливийцев путем военной помощи боевикам ПНС». Кроме того, инициаторы обращения в МУС сообщают о контактах Турции с террористическими организациями для обеспечения «безопасности» наемников, которые перебрасываются Анкарой из Сирии в Ливию для сражений против сил Ливийской национальной армии (ЛНА).

МУС готовит ордеры на арест

Прокурор МУС Фату Бенсуда также обеспокоена ситуацией в Ливии. Представитель Международного уголовного суда 5 мая сообщила, что по ливийскому делу готовятся новые ордера на арест, а обстрелы гражданских объектов и нападение на мирных жителей, которые не привлекались к участию в военных действиях, могут быть квалифицированы как военные преступления согласно Римскому статуту. То же касается и обстрелов больниц.

Тем не менее боевики Правительства национального согласия (ПНС) регулярно обстреливают гражданское население — вечером 24 мая в результате попадания артиллерийских снарядов в здание одной из больниц ранение получила 60-летняя филиппинская медсестра. За день до этого стало известно, что преступники из бандформирований Триполи похитили семью в районе Аль-Кудахия, требуя выкуп, после того как, уже побывав однажды в плену, 90-летний Абдул Салама Абушанафа обратился за помощью к министру внутренних дел ПНС Фатхи Башаге.

Обстрелы триполийские боевики и наемники ведут преимущественно из турецкого вооружения, факт поставок которого Эрдоган не скрывает, опираясь на «соглашения», заключенные с лидером ПНС Файезом Сарраджем. Пользователи социальных сетей регулярно публикуют фото и видеоподтверждения — так, 25 мая в аккаунте Twitter появилось видео с турецкими бронемашинами Tulpar IFV, которых раньше в Ливии замечено не было.

«Я хотела бы подчеркнуть, что, несмотря на некоторые неизбежные ограничения, вызванные пандемией COVID-19, сотрудники прокуратуры, которые занимаются Ливией, продвигаются в расследованиях. Пользуясь возможностью выступить на этой встрече, хочу объявить, что моя команда готовит новые ордера на арест», — заявила Бенсуда в ходе выступления перед членами Совета Безопасности ООН.

Кризис с мигрантами решают ликвидацией самих мигрантов

Фату Бенсуда обратила внимание участников Совбеза ООН на растущее количество случаев похищений и незаконных задержаний в Ливии, а также отметила, что тысячи мигрантов содержатся в нечеловеческий условиях в центрах задержания.

«Многие ливийцы и иностранцы без суда и следствия годами томятся в тюрьмах, где подвергаются пыткам и сексуальным надругательствам. В Ливии участились случаи насильственных исчезновений. Например, 17 июля прошлого года вооруженные лица похитили члена Палаты представителей Сихому Сергеву. О ее судьбе до сих пор ничего не известно», — говорится в тексте заявления.

Проблема нарушения прав человека в отношении нелегальных мигрантов в Ливии и Средиземноморье получила большую огласку в СМИ — благодаря всевозможным публикациям и расследованиям на это обратили внимание международные организации, выступившие с осуждением политики ПНС и Турции. В частности — деятельности Береговой охраны ПНС Ливии, зверства боевиков которой неоднократно декларировались в отчетах СБ ООН: бандиты арестовывали людей с целью получения выкупа и принуждения к подневольному труду, в том числе, к проституции. Кроме того, некоторых арестантов продавали на невольничьих рынках в рабство.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что Международная организация по миграции (МОМ) призывает ПНС рассказать о судьбе пропавших без вести ливийцев, пытающихся пересечь Средиземное море и бежать из страны. Кроме того, в МОМ потребовали пересмотреть систему содержания под стражей, чтобы положить конец произволу со стороны Береговой охраны ПНС, сотрудничающей с Мальтой — власти республики решают свой миграционный кризис руками боевиков, которые ловят беженцев и сажают их в ливийские тюрьмы.

В них содержатся не только нелегальные мигранты, но и лица, находящиеся в Ливии и ее окрестностях на законных основаниях — так, в мае 2019 года боевики ПНС похитили российских социологов фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, после чего пленников поместили в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига». Она печально известна в стране пытками в отношении заключенных и ненадлежащими, бесчеловечными условиям содержания. Официальных обвинений россиянам так и не предъявили — Шугалей и Суэйфан уже на протяжении года удерживаются в Триполи не незаконных основаниях.

Сбор документов о преступлениях президента Турции — не единичная акция

Это уже не первый случай, когда на Эрдогана собирают «досье» по преступлениям — в прошлом году похожую попытку предпринял сопредседатель Ассоциации юристов в городе Ракка (Сирия) Халид Хасан. Он намеревался подать петицию в МУС, «чтобы удержать президента Турции от совершения шагов, противоречащих международному праву». Хасан утверждает, что действия Эрдогана являются военными преступлениями и нарушают международное право.

Напомним, в апреле 2019 года прокурор МУС пообещала «посадить на скамью подсудимых в Гааге» всех лиц, которые совершили тяжкие преступления, а также военных и гражданских командиров, обладающих эффективными рычагами контроля и управления вооруженными силами, у которых был шанс предотвратить злодеяния. В рамках эскалации ливийского кризиса время более чем подходящее.