Киллера ОПГ Емели госпитализировали из СИЗО в Москве после драки с сообщником Синтюревой

Москва, 1 июня. Члена ОПГ киллеров, известной как «банда Емели», Петра Турлаева госпитализировали из СИЗО «Матросская тишина» с травмой головы. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным источника, Турлаева доставили в Городскую клиническую больницу №36 имени Ф.И. Иноземцева на машине скорой помощи. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, многооскольчатый сдавленный перелом лобной кости, перелом наружного края левой глазницы и двусторонний гемосинусит лобной пазухи.

На данный момент Турлаев находится в нейрореанимации. По факту инцидента проводится проверка. По данным представителя СИЗО, Турлаев получил травмы в ходе драки с Ибрагимом Дудаевым ― сообщником Ольги Синтюревой, обвиняемой в краже из сейфа 22 миллионов рублей из сейфа депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева. Во время прогулки между заключенными произошел конфликт на бытовой почве.

В июле прошлого года Бутырский суд приговорил Турлаева к 21 году колонии особого режима за участие в банде киллеров. Кроме того, в 2003 году Турлаев ранил одного милиционера и стрелял в другого, когда те остановили его в Калуге для проверки документов. Общий срок заключения составил 24 года.