В Вашингтоне вводят комендантский час на двое суток

Вашингтон, 1 июня. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила о введении комендантского часа в столице США. Он вступит в силу в понедельник в 19.00 по местному времени и продлится двое суток.

Ранее в Вашингтоне уже был введен комендантский час. Он действовал с 23.00 31 мая до 06.00 1 июня. Причиной стали беспорядки, вспыхнувшие после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Следить за порядком в городе во время комендантского часа будет не только полиция, но и Национальная гвардия США. Правоохранители применяют после протестующих дубинки, слезоточивый газ, травматическое оружие. Причем от резиновых пуль уже пострадали не только участники беспорядков, но и журналисты.

В Миннеаполисе, где был убит Флойд, тоже был введен комендантский час, но протестующие против полицейского произвола, игнорируют его. Они продолжают крушить магазины, поджигать патрульные машины. Местные СМИ сообщают, что в городе разграблены более 200 зданий.

В Вашингтоне 30 мая участники протестов окружили Белый дом, скандируя «Я не могу дышать» ( «I can’t breathe» — это была последняя фраза, сказанная Флойдом, на горло которого офицер полиции давил ногой в течение шести минут).

Экс-советник бывшего президента США Барака Обамы заявила, что к беспорядкам якобы может быть причастна Россия, но никаких доказательств этому не привела. В Кремле эти обвинения отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва следит за происходящим в Штатах, но все это — исключительно внутреннее дело США.