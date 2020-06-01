Гендиректор «Южмаша» Войт рассказал о причинах бедственного положения предприятия

Государственный переворот 2014 года привел к наступлению черных дней для всей украинской промышленности. Вставшие во главе Незалежной политики разорвали экономические связи с Россией, тем самым лишив свои предприятия огромного рынка сбыта. Надежды заменить РФ Западом успехом не увенчались – ни США, ни Евросоюз не выразили заинтересованности в изделиях украинских заводов.

В одном ряду с ГП «Антонов», заводами «Мотор Сич» и «Океан» оказался и «Южмаш». О причинах бедственного положения предприятия в интервью изданию «Страна.ua» рассказал его генеральный директор Сергей Войт.

В первую очередь, он видит проблему в статусе госкомпании, который не позволяет заводу развиваться. По мнению Войта, «Южмашу» требуется срочная корпоратизация компании, которая и даст ему возможность двигаться вперед. Вторая причина кроется в отсутствии государственной поддержки, при наличии которой предприятие могло бы рассчитывать на возможность вовлечения в международную кооперацию по производству ракетно-космической техники.

«За рубежом есть свои, куда нас просто не пускают. Я понимаю, что, если бы мы были в космическом Европейском агентстве, мы бы принимали участие в тендерах, а так Европа хочет от нас одного – чтобы мы передали чертежи наших разработок, чтобы им не разрабатывать», – заявил Войт, добавив, что выступает против продажи отработанных годами технологий.

Главную же проблему гендиректор «Южмаша» видит в отсутствии госзаказов. Так получилось, что легендарное предприятие никогда не принимало участия в реализации государственных программ, затрагивающих промышленную политику. Обладая широкими возможностями, завод с 2014 год не получил ни одного оборонного заказа, работать в области атомной промышленности ему также не дают. Да и в родной для «Южмаша» космической сфере у него сегодня нет ни одной реально действующей национальной программы, добавил Войт.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил о том, что украинская продукция никогда не вернется на рынки РФ. Во многом это связано с тем, что Россия успешно провела программу импортозамещения.