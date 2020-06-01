Почему поправки к Конституции России — это важно: ФАН объясняет на видео

Федеральное агентство новостей подготовило серию видеоскетчей, посвященных главному политическому событию 2020 года — а, возможно, ключевому событию на многие годы и десятилетия вперед.

Поправка в статью 72 Конституции Российской Федерации предлагает закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. ФАН в формате видеоскетча напоминает, почему это важно. Как нам кажется, убедительнее не придумаешь!

Итак, в статью 72 предлагается внести следующее дополнение: «защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях».

Голосование по поправкам в Конституцию, предложенным президентом России, будет проходить с 25 июня по 1 июля. При этом 1 июля объявлено выходным днем.

61% россиян, планирующих принять участие в голосовании, поддержит поправки к конституции. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, опубликованные в конце мая.