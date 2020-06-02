Миссия ООН по Ливии сообщает о возобновлении переговоров в «московском» формате «5+5»

В понедельник 1 июня 2020 года Миссия Организации Объединенных Наций приветствовала решение ЛНА и ПНС возобновить переговорный процесс в Ливии. Восстановление мирного урегулирования, впервые инициированное в Москве, обнадеживает международное сообщество и становится важным признаком для достижения спокойствия в североафриканской стране.

История переговоров

Напомним, работа по межливийскому переговорному процессу в формате «5+5» была начата в Москве 13 января 2020 года. Хоть диалог и был прерван, министр иностранных дел Сергей Лавров, отметил, что все же удалось достигнуть «определенный прогресс».

В Берлине 19 января 2020 года вновь состоялась конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта, ряда других стран, а также ЕС и ООН. Основным итогом конференции стал призыв сторон к прекращению огня и выполнению обязательств по невмешательству в конфликт, соблюдать эмбарго на поставку вооружений. Помимо этого, страны-участницы высказали предложение создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.

Диалог был продолжен в уже знакомом формате «5+5» в феврале 2020 года в Женеве. В очередном раунде переговоров был подготовлен проект о прекращении огня. Не обошлось без эксцессов. Вечером 19 февраля 2020 года так называемое Правительство национального согласия Файеза Сарраджа уведомило МООНПЛ о приостановке участия в работе военного комитета. К счастью, главу ПНС удалось снова усадить за стол переговоров.

ПНС саботирует любые мирные начиная

В целом, ПНС ни разу не придерживалась перемирия, установленного 12 января. Триполитанцы постоянно обстреливали войска ЛНА, жилые кварталы, нарушали эмбарго ООН. Никакие достигнутые договоренности не мешали ПНС отказываться от мирных инициатив. Так 21 мая 2020 года отказалось от предложения по прекращению огня в стране.

Ранее официальный представитель ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари заявлял о желании сформировать на время месяца Рамадана зоны безопасности, чтобы избежать боестолкновений в этот важный для всех мусульман период. Спикер ливийской армии призвал ПНС Ливии последовать примеру сил Халифы Хафтара и прекратить нападения ради безопасности гражданского населения. Однако ПНС отказалось от прекращения боевых действий.

Нежелание ПНС вступать в переговоры можно объяснить турецким присутствием в регионе. Триполитанское правительство продолжает нелегально сотрудничать с Турцией в обход оружейного эмбарго ООН и международных договоренностей, принимая боевиков и поставки вооружения. Поддержка со стороны Анкары побуждает Триполи продолжать свою авантюру и не обращать внимания на положение гражданского населения.

Реакция в мире

На мирную инициативу уже отреагировали дипломаты и политики. Утром 2 июня 2020 немецкий посол в Ливии – Оливер Овца – опубликовал в своем Twitter-аккаунте сообщение, в котором приветствовал развитие мирных переговоров между ЛНА и ПНС. Остается надеяться, что ПНС вновь не нарушит обещаний.