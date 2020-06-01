При контрударе ДНР погибли четверо украинских силовиков

Донецк, 1 июня. Четверо украинских силовиков погибли и восемь получили ранения в результате ответного удара Народной милиции ДНР за последние два дня.

НМ ДНР нанесла удары по позициям украинских силовиков в Донбассе в ответ на атаку ВСУ. Контрудар производился из орудий, которые не запрещены минскими договоренностями, об этом сообщает Argumenti.ru.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители ЛНР и ДНР заявили о своей независимости, тогда новые власти страны начали проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.

Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.

Ранее сообщалось, что в Луганской области восемь бойцов ВСУ подорвались на украинских минах. Подрывы произошли во время минирования местности по заданию командования штаба ОТГ «Север». Все потери совершены в подразделениях 25-й и 93-й бригад ВСУ, которым даже не предоставили карты ранее установленных минных полей и заграждений.