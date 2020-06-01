РПЦ разрешила посещать храмы в Москве с 6 июня

Москва, 1 июня. Храмы Москвы открываются для прихожан с 6 июня. Сообщение об этом появилось сегодня в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях эпидемии COVID-19.

«По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла храмы Москвы открываются для прихожан», — говорится в сообщении.

Напомним, 29 мая Роспотребнадзор опубликовал поэтапный план возобновления работы храмов после эпидемии коронавируса. На первом этапе снятия ограничений в храмы разрешат пускать не более 10 человек одновременно. При этом они должны быть в масках.

Исповедоваться эксперты ведомства разрешили только на расстоянии полутора метров. При этом священники должны использовать средства индивидуальной защиты. Соблюдение социальной дистанции обязательно и во время службы. Для этого на полу храмов рекомендуется нанести разметку.

В Москве и Московской области православные храмы закрылись с 13 апреля. Аналогичные меры были приняты и в других епархиях РПЦ. В Подмосковье посещение храмов и богослужение на улице разрешили накануне. По словам патриаршего наместника Московской епархии митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области в небогослужебное время, а богослужения разрешается совершать на воздухе.