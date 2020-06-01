Доктор Мясников объяснил, чем опасен прием аспирина при коронавирусе

Москва, 1 июня. Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, стоит ли принимать аспирин в случае инфекционного заболевания, в том числе коронавируса нового типа.

Если нет показаний, чтобы принимать аспирин, то и начинать не стоит, сказал Мясников в эфире стрима «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

«Если вы беременная и принимаете аспирин как профилактику эклампсии и заболели COVID-19, можно (продолжить принимать аспирин. — Прим. ФАН)? Можно. если у вас больное сердце, вы должны принимать аспирин. Вы не должны его прекращать принимать из-за того, что вокруг COVID-19», — объяснил доктор.

Мясников предостерег от употребления аспирина и пояснил, что это лекарство вызывает тяжелые язвенные кровотечения — показаний к этому лекарству при коронавирусе нет.

«Специально принимать его не надо», — резюмировал Мясников.

Ранее сообщалось, что пациенты с коронавирусом должны принимать для снижения температуры тела парацетамол, а не аспирин или анальгин. Об этом заявила заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ «Поликлиника №4» управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина. По ее словам, у пациентов с коронавирусом, протекающим в тяжелой форме, могут быть такие неврологические симптомы, как головокружение и головная боль.