Фатхи Башага: как криминал в Ливии начал называть себя «правительством»

31 мая 2020 года глава МВД так называемого Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага признался, что его подчиненные слабо справляются со своими обязанностями. Согласно заявлениям министра, уровень криминала вырос настолько, что создает угрозу национальной безопасности.

Но в то же время анализ деятельности криминальных группировок Ливии показывает, что за многочисленными преступлениями — работорговлей, грабежами, контрабандой нефти, финансовыми махинациями, терроризмом — стоят вооруженные группировки, связанные среди прочего с самим Фатхи Башагой.

«Господин министр»

Ранее на сайте Федерального агентства новостей в рамках проекта «Антитеррор» уже публиковалась подробная биография Фатхи Башаги.

Напомним, с 7 октября 2018 года он является министром внутренних дел так называемого Правительства национального согласия, которое возглавляет Файез Саррадж.

Фатхи Башага родом из Мисураты, что находится восточнее столицы государства, и связан с местными группировками. Свое влияние в родном городе Башага использует как рычаг давления на Триполи. Известно, что боевики Мисураты воевали против триполитанских групп, обеспечивая передел сфер влияния в пользу будущего министра.

Конечно, триполитанцы не остались в долгу. В официальном аккаунте так называемых «Сил защиты Триполи» был опубликован целый фильм-расследование, содержащий обвинения министра внутренних дел ПНС Фатхи Башаги в различных преступлениях.

Сотрудничество с бандформированиями не ограничивается одной Мисуратой. Зачищая территории, подконтрольные ПНС, Башага, как он сам признается, делит группировки на «хорошие» и «плохие». К «хорошим», естественно, относятся те, которые можно использовать для укрепления собственной власти.

Отдельно стоит отметить, что мисуратские боевики, например «Батальоны Мисураты», как и другие группировки, лояльные «Военному совету Мисураты», куда входил будущий «министр», разделяют радикальную исламистскую идеологию «Братьев-мусульман» (запрещенной на территории РФ организации).

Исламисты пытались пройти в Палату представителей в 2014 году, но потерпели на тех выборах сокрушительное поражение и не признали результатов. Сам Башага, хоть и был избран в Палату представителей (тогда он еще пытался сохранять лицо), вскоре также поспешил покинуть Палату представителей.

Заокеанские покровители

Само собой, такая фигура не может обойтись лишь союзниками внутри страны. Как сообщают некоторые издания, Башага предложил свои услуги в качестве связующего звена между западными специальными силами и местными боевиками во время осады Мисураты в 2011 году. В 2016-м он стал посредником для американской военной поддержки в Ливии.

Фатхи Башага для продвижения собственных интересов использует деловые связи с послами США и Великобритании. В 2020 году он лоббирует возможность развертывания американской военной базы в Ливии, являясь единственным представителем «правительства», выступившим с подобным заявлением.

Прикрываясь усилением России в Средиземноморье, Башага призывал ВС США поменять планы по сокращению войск на западе Африки, которые в декабре 2019 года анонсировал Пентагон. Ко всему прочему, незадачливый министр силился найти прощения у американской стороны за нападение на посольство США 11 сентября 2012 года в Триполи, объявив событие трагедией, о которой сожалеют все ливийцы.

«Турецкий волк» ему товарищ

Будучи по происхождению ливийским турком, Башага разыгрывает и «турецкую карту». В начале 2020 года Турция начала военную операцию в Ливии. В апреле этого года Башага встретился с представителями Эрдогана в здании Военного училища ВВС в Мисурате, давая понять, кто именно является проводником турецких интересов в Ливии.

Относительно крепкие позиции внутри страны, не без внешней поддержки, делают Фатхи Башагу одним из вероятных победителей в борьбе за власть внутри ПНС. Давно заметно, что Башага стремится сместить своего конкурента Файеза Сарраджа.

МВД Ливии: коалиция преступников

Силы МВД Ливии формировались незаконным правительством наспех из союзных банд и представляют собой сборище военизированных группировок, формально подчиняющихся главе министерства. В начале 2019 года в этом признался сам министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага. По его словам, бюджет МВД полностью контролируется крупными вооруженными группами, которые якобы совершенно никому не подконтрольны и оказывают большое влияние на принятие политических и экономических решений.

Один из влиятельнейших людей Правительства согласия лукавил. Цель подобных заявлений — отречься от многочисленных преступлений, которые совершают его люди. Преступлений, которые не остались незамеченными для Совета Безопасности ООН.

Чтобы придать подчиненной структуре хотя бы отдаленно приемлемый вид, террористические группировки были выведены из состава МВД, их названия изменены, а их статус преобразован на «связанные с МВД организации».

Поделенные естественным образом по региональному принципу группировки сохранили за собой свои территории и после слияния с МВД.

Пожалуй, самой «знаменитой» группировкой в составе МВД ПНС является печально известная RADA, которая уже становилась предметом специального расследования ФАН.

Главный тюремщик Триполи

Лидер террористической группировки RADA 40-летний Абд аль-Рауф Карра по прозвищу Шейх-лейтенант родом из Триполи. По некоторым данным, Карра рос в религиозной семье мусульман-суннитов.

В детстве отец Карры отдал его в медресе. Однако религиозную карьеру тот делать не стал и пошел в предпринимательство. А именно в металлургию. Окончательно самоопределиться Абд аль-Рауфу помогла война. В смутное для страны время новоявленный моджахед не только укрепился в намерении стать бизнесменом (товар выбрал высоколиквидный — рабов), но и открыл в себе массу других талантов.

Организаторские способности Карры удивили даже самых искушенных мерзавцев, коих в посткаддафийской Ливии немало. За более чем девять лет активного участия в криминальных делах и боевых действиях, а в подконтрольной ПНС Ливии эти процессы беспрерывны и зачастую взаимосвязаны, он стал одним из влиятельнейших полевых командиров в Триполи.

Абд аль-Рауф Карра, заправляя наиболее опасной группировкой RADA, с самого начала позиционировал себя и своих людей как стражей порядка, пришедших на смену свергнутой ливийской власти.

Когда в Триполи укрепилась власть ПНС, Карра стал начальником Митиги — одной из семи незаконных триполитанских тюрем, в которых, согласно отчетам Госдепа США, распространены такие виды пыток, как: избиения палками, шлангами и ремнями; истязание электрошокером; нанесение ожогов кипящей водой или раскаленным металлом; имитация расстрела. По некоторым данным, в тюрьме находится около 3800 заключенных. В том числе более 300 женщин и детей. В отношении порядка 2500 заключенных до сих пор не проведено расследование.

Только Карра решает, кого туда посадить, а кого выпустить. Он в Митиге и главный надзиратель, и шариатский судья. Права человека в их западной интерпретации боевик публично отвергает, поэтому статус «враг ислама» в этих местах означает, что ни ООН, ни какая-либо правозащитная организация, ни большие деньги не помогут выбраться из плена.

Ключ к контролю

Нет никаких сомнений в том, что RADA — наиболее влиятельная структура в Триполи. А Карра — один из авторитетнейших боевиков. И все это благодаря стратегически важному пункту, который удерживают головорезы, — единственно работающему международному аэропорту Митига в западной части Ливии, через который с 2011 года проходит вся контрабанда оружия для триполитанских сил. Другими словами, контроль над контрабандой делают Абд аль-Рауфа Карру практически неуязвимым. Кроме того, аэропорт Митига активно используется ООН, иностранными миссиями и международными организациями. Об этом говорится в последнем докладе генсека ООН «Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии».

Таким образом от группировки RADA зависит возможность правительства Сарраджа контактировать с международными структурами, посредством которых с этим правительством ведут диалог в мире.

Банки и бюджет

Осенью 2018 года Абд аль-Рауф Карра захватил Ливийский международный банк (LFB — Libyan Foreign Bank), предоставляющий услуги по кредитованию не только частному сектору, но и правительственным учреждениям. Важность этого банка для экономики Ливии переоценить невозможно — через него проходят практически все иностранные платежи, а триполитанская власть получает нефтяные доходы.

До этого, в мае 2017 года, Президентский совет Ливии учредил так называемый «Комитет по надзору за столичными проектами». Туда вошли 11 полевых командиров, связанных с МВД ПНС. В обязанности комитета входят контроль над реализацией городских проектов и решение всех возникающих проблем. В том числе и финансового характера. Несложно догадаться, как именно тратятся выделенные из бюджета средства. С учетом того, что никаких проектов в Триполи давно уже не было. Зато существует высочайший уровень преступности и коррупции, а также острая нехватка продовольствия и вещей первой необходимости.

Очевидно, что таким образом первые лица ПНС и ближайшее окружение (в которое входит и Абд аль-Рауф Карра) осуществляют коррупционные схемы, зарабатывая на триполитанцах миллионы долларов.

Преступления против человечества

В июле 2017 года боевики RADA схватили редактора одной из триполитанских газет. После продолжительных пыток они получили от его родственников 140 тысяч долларов. В том же году был арестован бывший руководитель охраны нефтяных объектов Ибрагим Джедран вместе со всеми членами его семьи, включая трехмесячного младенца.

А вот что говорится в регулярном докладе генсека ООН «Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии» от 15 января 2020 года:

«9 октября два журналиста, направлявшиеся на линию фронта для освещения происходящих там боев, попали под обстрел на улице Эль-Азиза в Триполи и получили ранения. 27 августа силами безопасности Правительства национального согласия был арестован и препровожден в тюрьму Митига в Триполи телеоператор, где его продержали без предъявления обвинений до 9 сентября…»

В 2016 году СБ ООН сообщал о злоупотреблениях в Митиге. В частности, фиксировались случаи избиения заключенных.

Россияне в тюрьме Митига

С именем Карры связано очень важное для России событие. В ночь с 16 на 17 мая 2019 года были арестованы российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Несмотря на вмешательство активистов, журналистов, политиков и дипломатов, они до сих пор находятся в ливийском плену. Боевики RADA держат их в тюрьме Митига в Триполи без официальных обвинений и каких-либо надежд на освобождение.

Известно, что россиян много раз пытали и морили голодом. Условия содержания в тюрьме невыносимые. Делается все для того, чтобы окончательно сломить и без того морально подавленных людей.

Изначально предпринимались попытки шантажировать российскую власть: мол, вы поддержите силы ПНС на международном уровне, а мы выпустим ваших людей. Но Москва неоднократно указывала, что не поддерживает в Ливии ни одну из сторон, сохраняя нейтралитет.

И все же генпрокурор Ливии на вопрос «На каком основании задержали российских социологов?» ответил предельно ясно: «Карре виднее».

Карра и есть власть в Триполи

Еще раз скажем о том, что Абд аль-Рауф Карра не просто один из самых могущественных контрабандистов в Триполи. Террорист держит под личным контролем стратегически важные объекты инфраструктуры и тем самым успешно манипулирует властью. Помимо этого, Карра тесно связан с международной террористической организацией «Аль-Каида»1 (запрещена на территории РФ).

Таким образом, за несколько лет Абд аль-Рауф Карра превратился из обыкновенного контрабандиста в теневого хозяина Триполи. И никто не решается этот статус оспаривать. Ведь ничего хорошего из этого никогда не получалось.

Принц работорговли

Другой не менее примечательный главарь — 31-летний Мухаммад Кашлаф, известный как аль-Кассаб, которого в международной прессе называют «принцем работорговли и контрабанды топлива». В его подчинении находится бригада «ан-Наср», контролирующая город аз-Завия западнее столицы Ливии.

Аз-Завию давно прозвали центром невольничьей торговли и нефтеконтрабанды. Бригада «ан-Наср» проворачивает свои дела совместно с такими службами МВД ПНС, как Охрана нефтяных объектов (по информации СБ ООН на 2018 год), Департамент по борьбе с нелегальной миграцией, Береговая охрана.

Неформальный характер деятельности Кашлафа в составе МВД неплохо описывает следующий эпизод. В апреле 2020 года в результате действий боевиков аль-Кассаба была взята штурмом тюрьма, расположенная в районе Сабраты и Сурманы, в которой находились 600 заключенных. Приказ о начале операции отдали глава террористического ПНС Файез Саррадж и «министр МВД» Фатхи Башага.

Немецкий специалист по Ливии Вольфрам Лахер назвал это событие катастрофой. Эксперт возмутился итогами операции: о судьбе освобожденных так ничего и не известно. Лахер отмечает, принимая во внимание, что заключенные были в основе своей террористами (зачастую радикальными исламистами), убийцами и уголовниками, молчание министра Башаги вызывает недоумение.

Как сообщается, архив с личными делами безвозвратно утрачен. Кажется, становится понятным, каким именно образом ПНС решило пополнить ряды подконтрольных ему группировок. Однозначной в этой операции видится роль Кашлафа и его подельников. Фактически связанная с МВД официальными и неофициальными отношениями, группировка «ан-Наср» выполняет грязную работу для ПНС, получая взамен карт-бланш на контрабанду и работорговлю.

Контрабандист под санкциями

Согласно отчету Совета Безопасности ООН, Мухаммад Кашлаф занимается незаконной переправкой мигрантов и контролирует центральный фильтрационный хаб для беженцев в аз-Завии. Под его управлением находятся лагеря содержания мигрантов, включая лагерь ан-Наср, который формально находится под эгидой Управления по борьбе с нелегальной миграцией. Как сообщают источники, сеть Кашлафа — одна из самых масштабных в деле незаконной миграции и эксплуатации беженцев.

Группировка Мухаммада Кашлафа свозит задержанных нелегалов в «гуманитарные» лагеря. Группа экспертов по Ливии отмечает, что мигрантов там содержат в плачевных условиях, нередко избивают, пытают, лишают пищи, воды, медицинской помощи, некоторых, прежде всего женщин, продают на невольничьих рынках. Эксперты также утверждают, что в 2016-2017 годах группировка Кашлафа действовала совместно с другими бандами в «возобновившихся столкновениях с применением насилия» в Триполи.

Официальные доклады о деятельности Кашлафа

Международная организация по миграции сообщает о порабощении и насильном удержании мигрантов. Помимо контрабандистов в криминальные деяния, нарушающие права человека, непосредственно вовлечены Департамент по борьбе с нелегальной миграцией и Береговая охрана.

Упоминается, что лидер бригады «ан-Наср» сотрудничает с «охраной нефтяных объектов» (по информации СБ ООН на 2018 год), которая находится в подчинении ПНС. Из доклада экспертов Совета Безопасности ООН следует, что Мухаммад Кашлаф обвиняется в причастности к контрабанде топлива с завода в аз-Завии. Бригада «ан-Наср» использует как минимум 70 единиц плавсредств: лодок, небольших судов, рыболовецких траулеров с модифицированными баками для перевозки контрабандного топлива на танкеры у западного побережья Ливии. Помимо этого, боевики незаконно перевозят топливо на грузовиках в Зувару, к западу от аз-Завии, недалеко от ливийской границы с Республикой Тунис.

Также источник СБ ООН подтверждает, что боевики Кашлафа контролируют нефтеперерабатывающий завод аз-Завии и что есть «дополнительные доказательства сговора сотрудников береговой охраны аз-Завии и Мухаммада Кашлафа». Отдельно отмечается, что аз-Завия является крупным центром торговли людьми и контрабанды топлива.

Свои люди

Несмотря на санкции и постановление об аресте, подписанное генеральным прокурором Ливии, Кашлаф чувствует себя вполне вольготно. Его знакомства обеспечивают ему надежное прикрытие. Аль-Кассаб даже не прочь посетить открытые мероприятия. На фотографиях, размещенных на официальной странице муниципалитета аз-Завия в Facebook, которые были удалены позднее, изображен Мухаммад Кашлаф вместе с мэром муниципалитета аз-Завия Джамалем Бахром и членом Муниципального совета Мухтаром аль-Мариолем во время церемонии открытия медицинского центра «Ан-Наср», который, очевидно, назван в честь бригады «ан-Наср».

Британский связной

Военный советник Кашлафа Тарик аль-Хенгари вел боевые действия против сил ЛНА на линии аль-Халатат — трасса на аэропорт Триполи. Источники утверждают, что аль-Хенгари контролирует завод по производству автомобильного топлива в ас-Сурая на нефтеперерабатывающем заводе в аз-Завии.

Аль-Хенгари, участвуя в боевых действиях в неизвестном статусе, получил легкое ранение во время боев за Триполи.

Также, по информации местных жителей, в районе Триполи присутствовали британские и турецкие ЧВК, связным агентом между которыми как раз выступал Тарик аль-Хенгари.

Береговая охрана на страже беспорядка

Хотя у Мухаммада Кашлафа есть подконтрольная военизированная группа, сражающаяся как на стороне ПНС в Триполи против ЛНА, так и против других местных группировок, он тесно связан с главой береговой охраны аз-Завии Абдул Рахманом Миладом по прозвищу аль-Биджа.

The Guardian назвала аль-Биджу «одним из самых известных торговцев людьми в мире» после того, как итальянская газета Avvenire привлекла внимание к его персоне. Британское издание сообщает, что Абдул Рахман Милад и другие сотрудники береговой охраны аз-Завии непосредственно участвуют в захватах лодок с мигрантами. Свою влиятельную должность он получил благодаря поддержке своего племенного кузена — Мухаммада Кашлафа. Стоит ли упоминать, что Береговая охрана подчиняется Министерству внутренних дел ПНС, т. е. Фатхи Башаге.

Официальный представитель

В мае 2017 года аль-Биджа почему-то в качестве главы Береговой охраны Ливии прибыл на Сицилию, чтобы вместе с итальянскими чиновниками и официальными представителями итальянской разведки обсудить ситуацию и меры по введению ограничений на приток мигрантов из Ливии.

По результатам обсуждения было достигнуто спорное соглашение, которое дало право ливийской береговой охране перехватывать шлюпки с мигрантами на море и возвращать их обратно в Ливию, где, как сообщает The Guardian, мигранты и беженцы страдают от пыток и жестокого обращения. Сделка, которая заключалась в том, что Италия предоставляет незаконному правительству в Триполи средства и оборудование, была заключена бывшим министром МВД Италии Миннити, имеющим давние связи с итальянской разведкой.

Расследования в отношении главы Береговой охраны аз-Завии

В отчете ООН по безопасности, опубликованном в июне 2017 года, аль-Биджа характеризуется как «кровожадный торговец людьми, виновный в расстрелах в Средиземном море и подозреваемый в убийстве десятков людей». Он считается главой преступной организации, действующей в северо-западном прибрежном городе аз-Завия, в 45 километрах к западу от ливийской столицы Триполи.

В показаниях некоторых мигрантов, содержащиеся в документах The Guardian, упоминалось, что они видели человека, который называет себя «Абдул Рахман» и который руководит возвращением мигрантов на берег. Некоторые свидетели сообщили, что именно аль-Биджа решает, кого необходимо отправить обратно на ливийский берег, и, применяя жестокость, заставляет подчиняться.

Пару подельников аль-Биджи опознали и задержали в Европе. Итальянские сыщики арестовали на Сицилии трех человек, которые изнасиловали и пытали десятки мигрантов в центре заключения на северо-западе Ливии. Прокуроры города Агридженто собрали показания многочисленных беженцев из Северной Африки, которые узнали своих бывших похитителей. Трое задержанных, 27-летний гвинейский мужчина и два египтянина в возрасте от 24 до 26 лет, обвиняются в пытках, похищениях и торговле людьми — все они работали в центре задержания мигрантов в аз-Завии.

Аэрофотоснимки, приведенные итальянским изданием, показывают, что люди аль-Биджи на самом деле вместо того, чтобы спасать мигрантов, были скорее заинтересованы в грабеже. На фотоснимке видно, как несколько человек стояли на корме катера охраны, помогая снять двигатель Yamaha с задержанной лодки. Все они носили повседневную одежду, пытаясь скрыть свою принадлежность к Ливийской береговой охране ПНС.

В докладе Avvenire говорится, что аль-Биджа и его боевики часто используют патрульный катер «Талил-267», вооруженный старым советским крупнокалиберным пулеметом, из которого аль-Биджа не раз расстреливал безоружные шлюпки.

Аль-Биджа обвиняется в нарушениях прав человека Международным уголовным судом в Гааге и Советом Безопасности ООН.

Угрозы в адрес свободы слова

После публикации расследования итальянских журналистов аль-Биджа пригрозил им расправой. Журналисты утверждают, что получили письмо с угрозами от ливийского контрабандиста. В то же время итальянская полиция сообщила, что принимает меры для защиты Нелло Скаво и Нэнси Порсиа, двух итальянских журналистов, которые рассказали в статье Avvenire о присутствии аль-Биджи на официальной встрече в мае 2017 года.

Итальянский союз журналистов и другие организации выразили солидарность с работниками Avvenire и призвали средства массовой информации продолжать начатое расследование в отношении участия Милада во встречах с итальянскими властями.

Денежные гранты для преступников

Несмотря на преступную деятельность, Береговая охрана получает финансовую поддержку от Италии и ЕС, выдаваемую триполитанским властям на борьбу с нелегальной иммиграцией.

Согласно заключенному меморандуму о взаимопонимании между Триполи, Римом и Брюсселем, ожидается, что к 2023 году так называемой береговой охране Ливии, в соответствии с программой, запущенной в марте 2017 года, будет передано около 285 млн евро. Председатель находящегося в Триполи президентского Совета Файез аль-Саррадж представил список требований итальянскому правительству. Аль-Саррадж запросил 10 поисковых кораблей, 10 патрульных катеров, 4 вертолета, 24 резиновые лодки, 10 машин скорой помощи, 30 джипов, 15 автомобилей, 30 спутниковых телефонов, водолазные костюмы, дневные бинокли и ночные визоры, баллоны для кислорода и другое оборудование на сумму не менее 800 млн евро.

Прокуратура Международного уголовного суда предъявила Совету Безопасности ООН обвинительный акт в связи с обстановкой в аз-Завии. Прибрежный город превратился в вотчину аль-Биджи и его подельников. Аль-Биджа действует в официальном статусе при соучастии ПНС. Он продолжает обращаться с мигрантами жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство образом.

В докладе Группы экспертов ООН делается вывод о том, что заинтересованные стороны, прямо или косвенно связанные с ливийским конфликтом, осведомлены о реальной ситуации на местах и о том, как международные средства, выделенные на решение проблем мигрантов, фактически используются в Ливии для финансирования преступных группировок. Обвинения касаются нарушений в лагерях содержания мигрантов, которые находятся в ведении органов ПНС, таких как Департамент по борьбе с нелегальной миграцией. В обвинительном заключении ООН расследователи выявили систематические нарушения, особенно в Мисурате и аз-Завии.

Согласно докладу, благодаря европейским фондам, которые направляют помощь так называемому Правительству национального согласия, аль-Биджа получает большие средства от щедрых доноров в Риме и Брюсселе. В соответствии с санкциями Организации Объединенных Наций, Милад должен находиться в тюрьме по обвинению в совершении преступлений против беженцев. Вместо этого он все еще на свободе. Подчеркивается, что пиратам вроде аль-Биджи посчастливилось получить двойной доход — плату от мигрантов, чтобы обеспечить их переправку, и от Европы, чтобы помешать тем же самым мигрантам прибывать к ее берегам.

Абдул Рахман Милад также принимал участие в боях за Триполи в составе бандформирований.

Насилие и власть

Очередные доказательства показывают, что Фатхи Башага — одно из первых лиц ПНС, имеет тесные связи с террористами и международными преступниками. Различные ведомства так называемого Правительства национального согласия составлены из террористических группировок или — в остальных случаях — официально взаимодействуют с преступными синдикатами: проводят совместные операции, участвуют в криминальных схемах, финансовых махинациях, убийствах, грабежах.

Это говорит о полном слиянии незаконного госаппарата с террористами и криминалом.

Властный симбиоз состоит из сложных, многосоставных отношений: взаимные угрозы, борьба за влияние внутри ПНС, нелегитимное участие в боевых действиях. В такой противоправной системе контрабандисты, террористы и работорговцы выполняют государственные функции, руководят целыми городами, обеспечивая материальное обогащение для себя и своих банд. Их деяния осуждены Советом Безопасности ООН.

Однако никакие адресные санкции не оправдывают ООН, Брюссель и Рим в сотрудничестве с террористическим правительством, а Пентагон в очередной раз дискредитирует себя, неприкрыто поддерживая сомнительные псевдогосударственные структуры.

1 Организация запрещена на территории РФ.