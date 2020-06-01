Главные новости 1 июня

Предусмотрены три новые выплаты семьям, в том числе единовременная в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. Граждане России начнут получать с 1 июня три новые выплаты.

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С 1 июня в России начнут выплачивать единовременную помощь на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Выплаты на детей от 3 до 16 лет начнутся в России с 1 июня.

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