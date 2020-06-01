Турция и ПНС Ливии доверили Абд аль-Рауфу Карре работу с боевиками ИГ* из САР

Главари триполитанских бандформирований провели встречу, в которой участвовал военный преступник, лидер известной пленением российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана группировки RADA Абд аль-Рауф Карра. Он исповедует радикальные взгляды и сотрудничает с различными террористическими организациями. Именно поэтому роль «председателя» переговоров досталась ему, ведь сегодня он работает с джихадистами ИГ1 (организация запрещена в РФ), которых Турция перебрасывает из Сирии в Ливию.

На сходке руководителей вооруженных формирований, большая часть из которых числится в структурах «МВД» нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС), которым руководит Фатхи Башага, присутствовал лидер группировки «Абу Салим» Абдулгани «Ганива» аль-Кикли, генерал и глава военного округа Триполи Абдул Бассет Марван и другие. Восточное Правительство Ливии, а также Организация Объединенных Наций обвиняют участников встречи в связях с террористами.

Карра, помимо боевиков RADA, контролирует частную тюрьму ПНС «Митига», в которой уже практически год незаконно удерживают двух граждан РФ без предъявления официального обвинения. Согласно докладу рабочей группы Совбеза ООН, он применяет к безвинно заточенным людям средневековые пытки. В подобных преступлениях замечены практически все члены ПНС, в том числе сам «министр внутренних дел» Башага. Почему именно Карра возвысился над другими руководителями бандформирований, в эксклюзивном интервью Федерального агентства новостей рассказал журналист-международник Аббас Джума.

«Почему все устроено именно так? Да потому что местные жители относятся к сирийцам как к оккупантам. Ливийцы не считают сирийских наемников выразителями интересов ливийского народа. Турции — да, Сарраджа и его команды — возможно. Но не ливийцев. Однако Карру в Триполи боятся сильнее, чем кого бы то ни было. Боятся все: и обыкновенные люди, и чиновники, и силовики. На его территории нет и быть не может протестов или каких-либо нежелательных происшествий с сирийцами. Турки знают, на кого ставить», — объяснил он.

Анкара подкрепляет силы «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа, перебрасывая сирийских боевиков в Ливию из Сирии, преимущественно из Идлиба. Надо понимать, что эти люди воевали на стороне вооруженных формирований, входящих в состав ИГ и «Аль-Каиды»1 (террористические организации, запрещены в РФ). Проиграв войну за исламский халифат, они уехали в североафриканское государство брать реванш.

«Наемники из Сирии, прибывающие в Ливию, квартируются в зоне ответственности известного воинственного салафита Карры. Он контролирует ключевые стратегические объекты инфраструктуры. В том числе территорию аэропорта Митига, переоборудованного под военную базу ПНС, одноименную тюрьму и прилежащие районы. Карре чисто на ментальном уровне проще взаимодействовать с радикалами и выходцами из террористических группировок, которых перебрасывает Турция. В конце концов, в ряды его группировки успешно интегрированы террористы из ливийских «филиалов» и «Аль-Каиды», и ИГ. Тем более Карра сам придерживается весьма радикальных взглядов», — напомнил собеседник ФАН.

Таким образом, боевики, которых в Ливию перебрасывает Турция, повторяют в североафриканском государстве единственный знакомый им сценарий — сирийский. А именно возрождают в Триполи террористические течения типа ИГ и «Аль-Каиды», которые были ликвидированы в ходе совместной военной кампании РФ и армии САР. На данный момент число радикальных исламистов из Сирии достигло 14 тысяч на подконтрольных ПНС территориях. Работает с ними Абд аль-Рауф Карра, который размещает новоприбывших на базе Митига, поскольку сам террорист и член «Аль-Каиды».

Карра уже давно работает с террористами, в частности, принимал выходцев «Аль-Каиды» из Судана, именно поэтому соответствующие обязанности доверили ему. Первоначальный опыт взаимодействия с джихадистами он получил во время совместных операций с исламистской коалицией «Фаджр», в сотрудничестве с которой его обвиняет ООН.

Учитывая обширные связи Карры с международными террористическими организациями, неудивительно, что похищенных по приказу главы Высшего Государственного совета ПНС Халеда аль-Мишри россиян поместили именно в «Митигу». Социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, по сути, стали заложниками джихадистов. Теперь ПНС не скрывает, что шантажирует Россию с помощью своих пленников, что является типичной тактикой для экстремистских формирований.

Напомним, что в субботу, 30 мая 2020 года, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич опубликовал аудиозапись разговора с аль-Мишри, который предлагает жизнь российских ученых в обмен на изменение позиции РФ по Ливии, поддержку ПНС и встречу Сарраджа с президентом Владимиром Путиным.

Следовательно, все попытки ПНС объяснить похищение и насильственный арест Шугалея и Суэйфана вмешательством в выборы, нарушением визового режима и обвинением во встрече с сыном последнего законного лидера страны Муаммара Каддафи — Сейфом аль-Исламом Каддафи, призваны легитимировать незаконное удержание двух граждан РФ. Боевики попросту тянут время, чтобы руководящее звено ПНС имело возможность шантажировать Москву.

Однако все приписанные социологам «нарушения» не выдержали проверки фактами, о чем пишут даже европейские журналисты. Во-первых, в Ливии нет законодательства, процесс голосования в стране не проводился ни в момент приезда Шугалея и Суэйфана, ни после их похищения.

Во-вторых, следом за публикацией ФЗНЦ записи разговора с аль-Мишри ливийские журналисты обнародовали фотографии виз россиян. Штампы ливийского посольства и номера документов подтверждают, что ни Шугалей, ни Суэйфан не нарушали визового режима. Оба прибыли на территорию североафриканского государства официально и имели при себе разрешение на проведение исследовательской деятельности.

В-третьих, Сейф аль-Ислам Каддафи — публичная личность, встреча с которой априори не является преступлением. Западные журналисты неоднократно проводили интервью с различными представителями семьи Каддафи, в том числе с Сейфом аль-Исламом, однако их никто не похищал и не удерживал в ливийских застенках.

1 Организация запрещена на территории РФ.