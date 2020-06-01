Мясников призвал «не трубить победу» в случае с первым в РФ препаратом против COVID-19

Москва, 1 июня. Доктор Александр Мясников прокомментировал новость о первом зарегистрированном препарате в России против коронавируса нового типа.

«Надо осторожно говорить, потому что люди начинают верить и искать препарат. У нас нет сегодня антивирусного препарата», — сказал Мясников, заметив, что в англоязычной литературе указывается на бесперспективность японского препарата, одобренного Минздравом РФ.

Врач призвал не объявлять о том, что лекарство является работающим и эффективным.

«Это экспериментальное лекарство. Сомнительное, пока недоказанное. <…> Не надо трубить победу», — подчеркнул Мясников в эфире стрима «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Ранее сообщалось, что первый в России противокоронавирусный препарат был одобрен Министерством здравоохранения РФ. Об этом свидетельствуют записи в государственном реестре лекарственных средств. Торговое наименование препарата — «Авифавир». Международное непатентованное наименование — «Фавипиравир». Отмечается, что препарат нарушает механизмы размножения коронавируса, действующим веществом является хорошо изученный фавипиравир. Лекарство будут использовать строго под контролем медиков.

Руководитель лаборатории эпигенетики Института общей генетики имени Вавилова РАН Сергей Киселев в беседе с врачом и телеведущим Александром Мясниковым заметил, что будущая вакцина от коронавируса должна быть направлена против тяжелых симптомов инфекции.