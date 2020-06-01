Астахов рассказал, как повысить эффективность органов опеки в РФ

Санкт-Петербург, 1 июня. Президент Московской коллегии адвокатов, телеведущий и писатель Павел Астахов рассказал, как повысить эффективность работы органов опеки и избежать инцидентов с неправомерным изъятием детей.

Астахов принял участие в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот», посвященной Международному дню защиты детей. Эксперт считает, что органы опеки должны найти баланс между защитой детей и сохранением семьи.

«Баланс очень простой — выполнять свои должностные обязанности и следить за тем, чтобы семье помочь, а не перестраховываться, прибегать, забирать ребенка», — заявил Астахов.

По словам государственного деятеля, органы опеки представляют собой горизонтальную систему, которой не хватает организации. Также эксперт объяснил, почему родители детей с тяжелыми диагнозами сталкиваются с массой трудностей и зачастую не могут получить лечение для ребенка.

«Каждый чиновник должен на своем месте в соцзащите, департаменте здравоохранения использовать свои знания, опыт и практику для то, чтобы найти лазейку и помочь матери собрать документы, а не наоборот витиевато отказать и умыть руки», — добавил он.

Астахов считает, что частично государственный фонд для помощи детям мог бы работать гораздо эффективнее и оказывать помощь нуждающимся в лечении.

«Надо сделать как во всем цивилизованном мире — создать фонд с частичным государственным участием. Единый государственный Фонд, в котором совет общественный был бы такой, что ни у кого не вызывало бы сомнений, что вот эти люди по-честному распределяют», — считает Астахов.

Кроме того, Астахов прокомментировал проект закона о пособиях для домохозяек. Эксперт отметил, что выплата пособий домохозяйкам была бы для государства гораздо выгоднее, чем содержание многочисленных детских садов и обучение персонала. Астахов призвал опираться на опыт Швеции, где эта система успешно работает.

«Меня очень удивило в социальной системе Швеции, что домохозяйка получает столько же, сколько и министр. И это работает много-много лет. Те, кто не знает про это, начинают изобретать велосипед. Не надо изобретать велосипед», — подчеркнул он.

Ранее в понедельник уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложила реформировать систему органов опеки из-за системных сбоев в их работе.