Раскритиковавший протесты в США эксперт РАНХиГС пожаловался на цензуру Twitter



На фоне разгорающегося политического кризиса в США, вызванного инцидентом с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ряд поддерживающих Демократическую партию американских средств массовой информации уже заранее «вынес приговор» обвиненному в убийстве полицейскому, хотя не имеет на то никакого права. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил эксперт РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько.

Судя по всему, «к общему вою» присоединились не только СМИ, но и соцсети — политолог рассказал корреспонденту ФАН, как был заблокирован его аккаунт в Twitter, когда он высказал там свое мнение с отличной от принятой большинством в США версией о том, как именно умер Джордж Флойд.

Гинько предположил, что мужчина был сначала отравлен — а жесткая фиксация его полицейским не стала причиной его смерти. Однако, основываясь только на базе одного видео в 2,5 минуты, американские журналисты уже успели осудить производившего задержание полицейского, хотя его причастность к смерти Флойда еще только предстоит установить.

«Выносить приговор имеет право только суд! — заявил собеседник ФАН. — И делать это он должен с учетом всех обстоятельств и найденных улик, а не на основе какого-то видео. Мы пока даже не знаем о результатах вскрытия тела! В своем посте в Twitter я высказал мысль, что прежде чем делать скоропалительные выводы, нужно хотя бы провести токсикологическую экспертизу на предмет наличия в крови Флойда веществ, которые могли послужить реальной причиной его смерти».

По словам эксперта РАНХиГС, социальная сеть удалила его аккаунт, поскольку его сообщение противоречило «антитрамповской» политике Twitter: соцсеть открыто поддержала Демократическую партию и идущего от нее на президентские выборы Джозефа Байдена, который, в свою очередь, выразил солидарность с протестующими против «полицейского произвола», символом которого почему-то стал действующий глава государства Дональд Трамп.

«Дошло до того, что создатель Twitter Джек Дорси начал помечать как фейковые сообщения от президента собственной страны! — возмущен политолог. — И включение такого мощного ресурса в политическую борьбу явно не случайно: многие специалисты отмечают, что борьба за место в Белом доме между Трампом и Байденом ведется в прямом смысле не на жизнь, а на смерть: такого накала в отношениях между кандидатами от двух основных партий США не было еще никогда!»

Гинько сравнил события, происходящие сегодня в Соединенных Штатах (в частности, возле Белого дома, где митингующие сломали ограждения, а президент оказался вынужден самоизолироваться в бункере), с теми, что имели место в 2014 году на украинском Майдане.

«Мы ясно видим, что эти протесты кем-то координируются (были замечены люди со спецнаушниками), а их участники получают деньги, — заявил собеседник ФАН. — Также четко прослеживается тема «сакральной жертвы»: в Киеве это была «небесная сотня», а в Америке — афроамериканец Флойд. Там штурмовали администрацию президента Виктора Януковича, здесь — резиденцию президента Трампа. Конечно, Байден в силу разных причин не будет продавливать украинский сценарий до конца — но то, что он втаптывает в грязь рейтинг своего соперника на выборах, используя смерть чернокожего гражданина, думаю, очевидно для всех».

По словам политолога, его аккаунт в Twitter (который он ведет с 2008 года) был заблокирован исключительно из соображений цензуры — на которую, кстати, жалуются многие сторонники Трампа в этой соцсети.

«Получается, что я задел чей-то интерес своей публикацией, — делает вывод эксперт РАНХиГС. — И ее удалили ровно тогда, когда с моей позицией начали соглашаться простые американцы в комментариях!»

Напомним, ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, также пострадавший от безосновательной цензуры Twitter, объявил о начале сбора жалоб на эту социальную сеть, «просто так» уничтожающей аккаунты с массой подписчиков и публикаций.