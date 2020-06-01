Доктор Мясников рассказал, как остановить выпадение волос

Москва, 1 июня. Сильное выпадение волос у людей может быть связано с нехваткой железа в организме, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он рассказал о случае с телезрительницей: у женщины были проблемы с эндокринной системой. Врач ей прописал препарат «Л-Тироксин» с дозировкой 75 мг. Пациентка в течение месяца принимала лекарство, после чего у нее началось сильное выпадение волос.

По словам женщины, она в два раза снизила дозировку, но проблема с волосами все равно до конца не исчезла.

Александр Мясников рекомендовал телезрительнице сдать анализ на содержание ферритина в крови. Специалист допустил, что виновата вовсе не щитовидная железа.

«Как правило, это недостаток ферритина — запасов железа — сопровождается таким сильным, как вы говорите, волосопадом», — заявил Мясников в эфире на канале «Россия — 1».

Доктор считает, что, если восполнить нехватку железа в крови, скорее всего, волосы перестанут выпадать.

Ранее доктор Мясников поделился с общественностью возможными способами передачи коронавируса. Специалист подчеркнул, что пока точно доказан только воздушно-капельный способ заражения: заразу можно занести через слизистые рта, глаз.

Мифом он назвал возможность заразиться коронавирусом через воду, при контакте с домашними животными.