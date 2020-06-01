Сирия, 1 июня. Курдские боевики арестовали пять молодых людей в городе Хаджин в Дейр-эз-Зоре. САА обнаружила схрон боевиков с оружием производства США в Даръа. Американский военный конвой прибыл в Хасаку из Ирака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: обнаружили схрон с оружием боевиков на юге провинции Даръа.

«Исламское государство»1: обвиняется в минировании автомобиля в городе Аш-Шаафа в Дейр-эз-Зоре.

Протурецкие боевики: продолжают нарушать права гражданских лиц в Африне.

ВС Турции: перебросили дополнительные силы к городу Ариха в Идлибе.

Курдские вооруженные бандгруппы: арестовали пять молодых людей в городе Хаджин в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: переправила 20 грузовиков с материально-техническим обеспечением в Хасаку.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в Африне произошло похищение несовершеннолетней девочки. Известно, что ответственность за преступление лежит на одном из боевиков протурецкой группировки «Дивизия Султан Мурад», который выкрал подростка после отказа выйти за него замуж.

Напомним, несколько часов назад в Африне прошли женские демонстрации, участники которых осудили незаконные действия союзников Турции. Протестующие обратились за помощью к международному сообществу.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о взрыве заминированного автомобиля в городе Аш-Шаафа, оккупированном курдскими боевиками. В результате пострадали несколько близстоящих домов. Жертв среди местных жителей удалось избежать. Предполагается, что к минированию транспортного средства имеют отношение боевики «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность.

Между тем информационный портал Al Nour сообщает о том, что в восточных районах Дейр-эз-Зора возобновились рейды «Демократических сил Сирии»**** (SDF). В результате обысков в городе Хаджин были задержаны пять молодых людей, которых обвинили в принадлежности к числу террористов ИГИЛ1. Некоторые из местных активистов полагают, что эти обвинения были сфабрикованы, тогда как задержанные на самом деле буду направлены в тренировочные лагеря SDF в рамках принудительной мобилизации.

Провинция Даръа

Военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА) обнаружили очередной схрон боевиков во время зачистки территории провинции Даръа. Агентство новостей SANA News сообщает, что внутри находилось большое количество оружия и боеприпасов, некоторые из которых были произведены в США. Среди прочего из тайника удалось извлечь пулеметы, винтовки, приборы ночного видения, противотанковые ракеты, мины, РПГ, средства связи, а также наркотические препараты.

Напомним, территория Даръа была зачищена от террористов летом 2018 года в результате операции под названием «Базальт».

Провинция Идлиб

Информагентство SOHR сообщает о том, что к городу Ариха прибыли подразделения ВС Турции. О целях переброски турецких солдат в этот район пока ничего неизвестно. Напомним, через населенный пункт проходит маршрут совместного патрулирования РФ и Турции. Боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, не раз устраивали здесь протестные акции, принудительно сгоняя на них мирных жителей.

Провинция Хасака

В лагере для беженцев «Аль-Хол» скончался ребенок. Как передает информационный портал Al Nour, смерть наступила в результате болезни. Как известно, в пункте временного размещения отсутствуют медицинские пункты, в которых беженцы могли бы получить необходимую помощь.

Между тем в Хасаку прибыл очередной американский военный конвой из Ирака. По данным Al Nour, в составе колонны на территорию провинции въехали более 20 грузовиков с материально-техническим обеспечением. Они проследовали в сторону военных баз США, располагающихся в районах крупнейших нефтяных месторождений.

1 Организация запрещена на территории РФ.