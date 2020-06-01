Голосование по поправкам в конституцию будет безопаснее похода в магазин

Москва, 1 июня. Голосование по поправкам в Конституцию РФ будет безопаснее, чем посещение магазина. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на рабочем совещании с президентом РФ.

По ее словам, процедура голосования будет сопровождаться необходимыми мерами безопасности, в том числе на участках оборудуют места для термометрии и дезинфекции рук.

«Все эти меры позволят обеспечить участникам голосования, то есть тем, кто решит принять участие в голосовании, это будет даже более безопасно, чем принимать участие в других уже разрешенных мероприятиях, ну точно безопаснее, чем сходить в тот же магазин», — пояснила Памфилова.

Она также добавила, голосование пройдет при тотальном общественном наблюдении. Кроме того, в двух-трех регионах дополнительно может быть организовано дистанционное электронное голосование.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию должно было состояться 22 апреля, но было отложено в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией.

В понедельник, 1 июня, президент России Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Проголосовать можно будет в любой день в течение недели, что дополнительно сделает избирательные участки безопасными. Принятие такого формата голосования еще раз подчеркивает усилия ЦИК сделать процедуру максимально безопасной.